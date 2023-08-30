هذه الأمراض يمكن لأولادكم الإصابة بها في المدرسة.. تنبّهوا

كثيرة هي الأمراض التي يمكن أن يصاب بها التلاميذ في المدارس، ومعظم هذه الأمراض فيروسية.



ووفقاً للدكتورة زلاتا كازارينوفا، أخصائية طب الأطفال، "يمكن ان يصاب التلاميذ بالفيروس العجلي، فيروسات الهربس، الفيروسات المعوية، الفيروسات الغدانية، الفيروسات الأنفية، جدري الماء والأنفلونزا وأكثر من ذلك بكثير".

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وفي ما يتعلق بالوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، اعتبرت في حديث لـ"Gazeta.Ru"، أن المسؤولية تقع على عاتق طبيب المدرسة وأولياء الأمور، مشيرة الى انه "من الضروري أيضا تعزيز جهاز المناعة. كما يجب أن يتناول الطفل غذاء متنوعا متوازنا، يعيش نمط حياة صحي، يمارس الرياضة، يحصل على قسط كاف من النوم،ويقلل من التوتر. وعليه غسل يديه دائما وعدم لمس وجهه بيديه. ومن الأفضل أن يكون مطعمًا ضد هذه الأمراض، لأن التطعيم يضمن حماية منها".

ووفقا لها، يزداد خطر الإصابة بالحصبة في المدرسة كثيرا لأنه مرض فيروسي شديد العدوى. وقالت: "إذا التقى شخص لم يطعم أو لم يصاب بمرض الحصبة شخصا مصابا، فإن احتمال اصابته هو 100 بالمئة. لذلك فإن الوسيلة الوحيدة للوقاية من المرض هي التطعيم".



كما اشارت إلى أن معظم الأطفال يطعمون ضد الحصبة قبل الذهاب إلى الصف الأول. لذلك فإن المهمة الرئيسية هي تقوية منظومة المناعة لديهم ولدى العاملين في المدارس الذين لسبب ما لم يحصلوا على تطعيم ضد المرض، واضافت: "لأنه حتى إذا اكتشفت إصابة واحدة بمرض الحصبة في المدرسة، فإن احتمال إصابة جميع غير المطعمين بالمرض مرتفع جدا".