لهذه الأسباب.. عليكم إدراج الرمان في وجباتكم اليومية

يعدّ الرمان من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية لذا ينصح خبراء التغذية بإدراجه في الوجبات بصفة يومية لضمان الحصول على أفضل النتائج لفوائده العديدة.



وبحسب ما نشره موقع World is One، فإن الرمان يحتوي على:

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- عناصر غذائية قوية: غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ولكنه منخفض في السعرات الحرارية والدهون.



- مضادات الأكسدة: تمنع مضادات الأكسدة في الرمان الخلايا من الجذور الحرة بما يحمي الجسم من الأمراض المزمنة.



- مركبات البوليفينول: تسمح وفقا للعديد من الدراسات في تعزيز صحة القلب.



- مادة الإيلاجيتانين: تحمي الدماغ من أمراض مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون عن طريق تقليل الضرر التأكسدي. إلى جانب الإيلاجيتانين ومستقلباته، يحتوي الرمان على بريبايوتيك لها خصائص وقائية للقلب.





ووفقاً للعديد من الأبحاث، فإن الرمان يعزز مستويات بكتيريا الأمعاء المفيدة. كما تعتبر بذوره مصدرًا جيدًا للألياف وهو أمر حيوي لصحة الجهاز الهضمي.



وبحسب بعض الدراسات، فإن مستخلص الرمان يساعد على منع تكون حصوات الكلى ويسهم في الحفاظ على صحة المسالك البولية.