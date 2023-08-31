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صحة
ثبات الوزن.. سر طول العمر الاستثنائي لدى المرأة
Lebanon 24
31-08-2023
|
01:26
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حقّق باحثون في ارتباط تغيرات الوزن في وقت لاحق من الحياة بطول العمر الاستثنائي، ووجدوا أن النساء اللاتي حافظن على وزنهن بعد سن الـ 60، زاد احتمال وصولهن إلى طول عمر استثنائي، أي 90 عاماً وأكثر.
وأجرت الدراسة عدة مؤسسات، تحت إشراف جامعة كاليفورنيا، وأظهرت أن النساء الأكبر سناً اللاتي حافظن على وزن ثابت أكثر عرضة بنسبة 1.2 إلى 2 مرة لتحقيق طول العمر، مقارنة بمن زاد وزنهن أو فقدن 5% من الوزن أو أكثر.
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وبحسب "ساينس دايلي"، شملت الدراسة بيانات أكثر من 54 ألف امرأة مسجّلة في مبادرة صحة المرأة بالولايات المتحدة، وهو سجل للأمراض التي تصيب المرأة بعد سن اليأس.
ووجدت النتائج أن النساء اللاتي فقدن الوزن عن غير قصد أقل عرضة بنسبة 51% للبقاء على قيد الحياة حتى سن الـ 90.
ولم يرتبط اكتساب الوزن بنسبة 5% أو أكثر بطول العمر الاستثنائي، مقارنة بالوزن الثابت.
وقالت النتائج: "إذا وجدت النساء المسنات أنفسهن يفقدن الوزن، عندما لا يحاولن إنقاص الوزن، فقد يكون ذلك علامة تحذير على اعتلال الصحة، ومؤشراً على انخفاض طول العمر".
وتشير النتائج إلى أن التوصيات العامة لفقدان الوزن لدى النساء الأكبر سناً، قد لا تساعد على العيش لفترة أطول.
لكن الباحثين حذروا من أنه يجب على النساء الانتباه إلى النصائح الطبية، إذا أوصى الطبيب بإنقاص الوزن بشكل معتدل لتحسين الصحة.
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