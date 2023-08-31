30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
التمارين الشاقة تحافظ على شباب الدماغ.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
31-08-2023
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعمت نتائج بحث جديد في جامعة تكساس فكرة أن أدمغة كبار السن، الذين يحافظون على اللياقة البدنية، من خلال الانخراط في تمارين شاقة منتظمة، تشبه إلى حد كبير أدمغة البالغين الأصغر سناً.
وقال الدكتور تشاندراماليكا باساك المشرف على الدراسة: "العمر هو مجرد علامة واحدة للصحة المعرفية، ويمكن أن تكون اللياقة البدنية عامل تعديل مهماً".
Advertisement
وأوضح "أنماط تنشيط الدماغ لدى كبار السن ذوي اللياقة البدنية العالية في دراستنا تشبه تلك الموجودة لدى الشباب أثناء مهمة معرفية معقدة، تتطلب تحويل تركيز الانتباه وتحديث الذاكرة بسرعة. ويشير هذا إلى أن اللياقة البدنية يمكن أن تعدّل التغيرات المرتبطة بالعمر في الدماغ".
ووفق "مديكال إكسبريس"، استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس التقلبات في الإشارات المعتمدة على مستوى الأكسجين في الدم، لـ 52 شخصاً قاموا بمهام تتضمن عدة أنواع من التحكم المعرفي.
وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين كان متوسط عمرهم 73 عاماً ولياقتهم البدنية عالية، كانوا متطابقين في العديد من الجوانب، بما في ذلك ضغط الدم والإدراك العام مع مشاركين متوسط أعمارهم 26 عاماً.
وكانت الاختلافات في كل من أداء المهام ونشاط الدماغ بين صغار السن، والأشخاص الأكبر سناً ذوي اللياقة العالية أقل بكثير من الفجوات بين كبار السن، ذوي اللياقة العالية ومنخفضي اللياقة.
وقال باساك: "لقد أظهرنا أن المستويات العالية من النشاط البدني واللياقة القلبية التنفسية العالية تسمح لك بتوظيف مناطق دماغية إضافية تساعدك على التعويض والحفاظ على مستوى الدقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة لافتة من جيسيكا عازار... هكذا عايدت إبن زوجها رجل الأعمال محمد صوفان في عيد ميلاده (صورة)
Lebanon 24
خطوة لافتة من جيسيكا عازار... هكذا عايدت إبن زوجها رجل الأعمال محمد صوفان في عيد ميلاده (صورة)
09:31 | 2023-08-30
30/08/2023 09:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كان سيتزوّج مساء اليوم... رصاصة أنهت حياة عريس ومفاجأة بمن أطلقها!
Lebanon 24
كان سيتزوّج مساء اليوم... رصاصة أنهت حياة عريس ومفاجأة بمن أطلقها!
09:11 | 2023-08-30
30/08/2023 09:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-08-30
30/08/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زلزالٌ كبيرٌ سيحدث حتماً"... خبير يرفع الصوت ويُحذّر: إهدموا هذه المباني سريعاً
Lebanon 24
"زلزالٌ كبيرٌ سيحدث حتماً"... خبير يرفع الصوت ويُحذّر: إهدموا هذه المباني سريعاً
07:55 | 2023-08-30
30/08/2023 07:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تناولهما الطعام من احد المطاعم الشهيرة.. تسمم فنانة شهيرة وابنتها
Lebanon 24
بعد تناولهما الطعام من احد المطاعم الشهيرة.. تسمم فنانة شهيرة وابنتها
08:00 | 2023-08-30
30/08/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:35 | 2023-08-31
لهذه الاسباب يجب نقع الجوز قبل تناوله
02:37 | 2023-08-31
أمراض خطيرة يمكن رصدها في الأذن.. اكتشفوها!
01:26 | 2023-08-31
ثبات الوزن.. سر طول العمر الاستثنائي لدى المرأة
23:00 | 2023-08-30
لهذه الأسباب.. عليكم إدراج الرمان في وجباتكم اليومية
16:00 | 2023-08-30
هذه الأمراض يمكن لأولادكم الإصابة بها في المدرسة.. تنبّهوا
14:00 | 2023-08-30
علامة تحذيرية هامة.. تظهر في 86% من حالات سرطان البنكرياس
فيديو
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
31/08/2023 11:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
31/08/2023 11:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
00:13 | 2023-08-28
31/08/2023 11:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24