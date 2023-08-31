منها اللحوم والحليب والبرتقال.. أغذية تساعد عظامك على التعافي من الكسور

بعد حدوث الكسر، تحتاج عظامك إلى إعادة البناء، وفي هذا التقرير سنقدم لك أبرز النصائح على صعيد الغذاء والحركة والدواء.



في حال تم علاج الكسر دون جراحة (باستخدام جبيرة) يمكنك أن تتوقع أن يتحسن الألم بعد تثبيت العظم مباشرة تقريبا. ولكن قد تشعر ببعض الألم لمدة 2 إلى 3 أسابيع، وألم خفيف لمدة تصل إلى 6 أسابيع بعد الجراحة.

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متى تعود إلى حياتك المعتادة بعد الكسر؟

يعتمد هذا على روتينك والمدة التي يستغرقها شفاء العظام. إذا كان لديك وظيفة مكتبية، فقد تتمكن من العودة إلى العمل على الفور. ولكن إذا كان لديك كسر في ساقك وكان عملك يتطلب منك المشي أو الوقوف كثيرا، فسوف تحتاج إلى الانتظار حتى يتم شفاء الكسر.







الأغذية التي تسرع شفاء العظام

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية في تسريع ذلك، وهو يشمل:

البروتين

حوالي نصف بنية عظامك مصنوعة من البروتين، وفقا لموقع ويب ميد. وعندما تصاب بكسر، يحتاج جسمك إليه لبناء عظام جديدة. كما أنه يساعد جسمك على تناول الكالسيوم واستخدامه، وهو عنصر غذائي رئيسي آخر لصحة العظام.



المصادر الجيدة للبروتين لبناء العظام:

اللحوم.

الأسماك.

الحليب.

الجبن.

اللبن.

المكسرات.

البذور.

الفاصوليا.

منتجات الصويا.

الكالسيوم

يساعدك هذا المعدن أيضا على بناء عظام قوية، لذا فإن الأطعمة والمشروبات الغنية به يمكن أن تساعد في شفاء كسور العظام. يجب أن يحصل البالغون على ما بين 1000 و1200 ملليغرام من الكالسيوم يوميا. وسيخبرك طبيبك إذا كنت بحاجة لمكملات الكالسيوم، وما الكمية التي يجب أن تتناولها إذا كنت تفعل ذلك.



المصادر الجيدة للكالسيوم لبناء العظام:

الحليب.

اللبن.

الجبن.

القرنبيط.

اللفت.

الكرنب.

فول الصويا.

الفاصوليا.

السردين.