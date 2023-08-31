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صحة

"عصير صحي" قد يقتلك تناوله مع بعض الأدوية!

Lebanon 24
31-08-2023 | 14:42
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يعدّ تناول عصير الجريب فروت لذيذا وصحيا إلى حد معقول بالنسبة لمعظم الناس، ومليئا بالفيتامينات والمعادن، الا ان مزجه مع دواء خاطئ، قد يكون مميتا.


أظهرت مجموعة متزايدة من الأبحاث أن عنصرين من فئة المركبات الكيميائية تسمى "فورانوكومارين" والتي توجد بتركيزات عالية في الجريب فروت، يمكن أن تقلل أو تعزز امتصاص بعض الأدوية. ويؤدي هذا إلى انخفاض خطير، أو كما هو الحال في كثير من الأحيان، ارتفاع خطير في مستويات تلك الأدوية في النظام.
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وبهذا الشأن، أوضح عالم الصيدلة شيو مي هوانغ، من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ان "هذا العصير يسمح بدخول المزيد من الدواء إلى الدم، ما قد يؤدي إلى المزيد من الآثار الجانبية".


أيضاً، قد يكون للجريب فروت تأثير معاكس مع بعض الأدوية؛ مع عقار فيكسوفينادين، على سبيل المثال، وهو مضاد للهستامين، فإن استهلاك الجريب فروت يقلل من فعالية الدواء. وعلى الرغم من أن الآثار الجانبية المحتملة ليست شديدة، فمن المؤكد أنه ليس من المثالي أن تجد دواء الحساسية الخاص بك فجأة غير فعال بالقدر الذي تحتاجه.

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