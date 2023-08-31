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صحة
لهذه الأسباب.. عليكم التوقف عن كبت العطاس
Lebanon 24
31-08-2023
|
16:20
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يلجأ البعض لكبت العطاس أثناء تواجدهم في الأماكن العامة تجنباً للإحراج، من دون أن يعرفوا أن هذا السلوك له تأثيرات سلبية على صحتهم.
وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليكم بعض الأسباب التي تمنعكم من كبت العطاس:
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- آلية دفاع طبيعية: العطاس هو آلية دفاع طبيعية لجسمنا لإزالة المهيجات والأوساخ والبكتيريا في بعض الأحيان من الممر الأنفي، ومحاولة إيقاف العطاس يمكن أن تؤدي إلى حبس هذه المهيجات في أنفنا، ما يسبب عدم الراحة أو حتى الإصابة بالعدوى.
- زيادة الضغط: يمكن أن يؤدي إيقاف العطاس فجأة إلى زيادة الضغط في الممرات الأنفية والأذنين وحتى العينين. وقد تؤدي هذه الزيادة المفاجئة في الضغط إلى الشعور بعدم الراحة أو حدوث ضرر محتمل، مثل انفجار طبلة الأذن أو تلف الأوعية الدموية الصغيرة في العينين.
- حدوث التهابات في الأذن الوسطى: يساعد العطاس في إزالة السموم من الأنف بما في ذلك البكتيريا، وقد تؤدي إعادة توجيه الهواء من الممرات الأنفية إلى الأذنين، إلى إرسال جراثيم أو مخاط مليء بهذه السموم إلى أذنك الوسطى، ما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات التي تكون مؤلمة في العادة.
- احتمالية تمزق طبلة الأذن: عندما تخنق العطسة عن طريق إغلاق أنفك وفمك، لا يكون للهواء عالي الضغط طريق خروج طبيعي، ويتم إرجاعه إلى الجهاز التنفسي بقوة كبيرة. ما قد يسبب ضرراً للهياكل الحساسة داخل الصدر، بما في ذلك الرئتان والأوعية الدموية، كما يمكن أن يساهم في حدوث كسور في الأضلاع أو مضاعفات أخرى في الجسم.
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