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صحة

خبر سار لمرضى "الايدز".. عقار للسرطان قد يقتل الخلايا "الصامتة" لديكم

Lebanon 24
31-08-2023 | 23:00
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إكتشف باحثون من أستراليا أن عقاراً مستخدماً في علاج سرطان الدم، يمكن أن يقتل الخلايا "الصامتة" لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ويؤخر الإصابة مرة أخرى.

وفي التفاصيل، أجرى باحثون في معهد دوهرتي، التابع لمعاهد البحوث الطبية الرائدة في ملبورن، أبحاثاً على عقار فينتوكلاكس venetoclax. وتمت تجربة العقار على نماذج حيوانية.
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وقد أثبت العقار نجاحه في هذه المرحلة من التجارب قبل السريرية، ويتطلع الباحثون إلى إجراء تجارب على البشر لتأكيد النتائج.

وسيتم إطلاق تجربة سريرية بناءً على هذه النتائج في كل من الدنمارك وأستراليا، لاختبار إمكانية استخدام "فينيتوكلاكس" كمسار محتمل لتطوير علاج لفيروس نقص المناعة البشرية.

 
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