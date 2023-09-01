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صحة

خصائص مهمة جداً لزيت الخردل ستجعلكم تستخدمونه في الطبخ

Lebanon 24
01-09-2023 | 08:43
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يعد زيت الخردل عنصراً أساسياً في مطابخنا، ويتم استخدامه للقلي ومع مختلف التوابل والصلصات بسبب نكهته الفريدة اللاذعة. وغالباً ما يتم تسخين زيت الخردل حتى يصل إلى نقطة التدخين لإزالة المرارة الكامنة فيه، مما يمنح الأطباق مذاقاً مميزاً.
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فيما يلي أهم الفوائد الصحية لزيد الخردل، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا": 

- جيد للقلب: يعتبر زيت الخردل أكثر صحة من زيت الزيتون بسبب عدم وجود الأحماض الدهنية المتحولة، واحتوائه على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية التي تعتبر صحية للقلب ويمكن أن تساهم في الحفاظ على مستويات الكوليسترول المثلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- خصائص مضادة للالتهابات: يحتوي زيت الخردل على مركبات مثل الجلوكوزينات التي لها خصائص مضادة للالتهابات. قد تساعد هذه الخصائص في تخفيف آلام المفاصل والالتهابات المرتبطة بالمفاصل.

- صحة الجلد: يمكن أن يكون لتطبيق زيت الخردل آثار إيجابية على الجلد والشعر. يمكن استخدامه كمرطب طبيعي، حيث يساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها. الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات لزيت الخردل تمنع تطور حب الشباب وتحافظ على بشرتنا نظيفة ومتوهجة.

- صحة الشعر: يحتوي زيت الخردل على أحماض ألفا الدهنية التي تحافظ على رطوبة الشعر وحيويته وتساعده على النمو بشكل أسرع. كما أنه مصدر غني لمضادات الأكسدة والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات مثل A وD وE وK، وكلها مهمة لنمو الشعر.

- صحة الجهاز التنفسي: يلعب هذا الزيت دوراً مهماً في جهازنا التنفسي، إذ أنه يحتوي على حمض اللينوليك الذي يساعد الشرايين على التحكم في التعرق خلال الصيف. 

- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان: يحتوي هذا الزيت على مواد مغذية نباتية تقلل من تأثير الأمراض المزمنة. هذه المغذيات النباتية تحمي من سرطان القولون والمستقيم والجهاز الهضمي. تلعب الجلوكوزينات الغذائية دوراً مهماً في تقليل تأثير السرطان.
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