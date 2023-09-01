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صحة

إحذروا.. جرعة المكملات الزائدة قد تزيد نمو السرطان

Lebanon 24
01-09-2023 | 23:00
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أظهرت دراسة مختبرية أن تناول المكملات المضادة للأكسدة مثل فيتامين سي C وإي E بجرعات كبيرة، قد يتسبب في نمو سرطانات الرئة وانتشارها، عن طريق تحفيز تكوين الأوعية الدموية داخل الأورام.

وشدد فريق البحث من معهد كارولينسكا السويدي على أنه "لا يجب تجنب مضادات الأكسدة هذه في النظام الغذائي، ولكن الحصول على أكثر مما يحتاج إليه الجسم عبر المكملات الغذائية قد يسبب الضرر".

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ووجد الباحث مارتن بيرجو وزملاؤه أن تناول المكملات الغذائية بمضادات الأكسدة المشار إليها، تسبب في انتشار سرطان الرئة لدى الفئران، وفق "نيو ساينتست".

ولفهم أفضل لكيفية حدوث ذلك، قام بيرجو وفريقه بسلسلة من التجارب، أولها دراسة الفئران المصابة بنوع محدد من سرطان الرئة، وأخرى تم زرع خلايا سرطان الرئة البشرية فيها.

وقام العلماء بتزويد مياه الفئران بفيتامين سي، الذي تنتجه الحيوانات بشكل طبيعي، وفيتامين سي وإي بجرعات متزايدة، ما أدى إلى تجاوز مستويات مضادات الأكسدة عن الحد.
 
ووجد الباحثون أيضاً أنه كلما زادت جرعات مضادات الأكسدة التي أعطيت للفئران، زاد معدل تكوين الأوعية الدموية داخل أورامها. وكان هذا صحيحاً بالنسبة للفئران المصابة بسرطان الرئة، وتلك التي لديها خلايا سرطانية بشرية مزروعة.
 
 
كما درس الباحثون كرات من الخلايا المزروعة في المختبر، بعد تعريضها لجرعات أعلى من اللازم من مضادات الأكسدة. وقال بيرجو: "إن زيادة نمو الأوعية الدموية قد يؤدي على الأرجح إلى نمو الورم وانتشاره"، لكنه حذّر " من إزالة جميع مضادات الأكسدة الموجودة في الطعام، فنقص الفيتامينات من شأنه أن يزيد احتمالية المرض"، مضيفاً "نحن نركز على زيادة الجرعات المكملة فوق المستويات المطلوبة".
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