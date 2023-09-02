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صحة

متغيرة كوفيد الجديدة "بيرولا".. ماذا عن الأعراض والعلاج؟

Lebanon 24
02-09-2023 | 01:35
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يراقب مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم عن كثب سلالة "بيرولا كوفيد"، التي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

ولكن ما مدى اختلافها مقارنة بالسلالات السابقة؟ ما هي الأعراض حتى الآن؟ وهل يجب أن نقلق بشأنه؟
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المتغير المعروف علميًا باسم BA.2.86، وهو فرع جديد من "أوميكرون".
 
يثير قلق الخبراء بسبب 35 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي صممت لقاحات كوفيد لاستهدافه.
 
العديد من طفرات "بيرولا" لها وظائف غير معروفة، لكن يُعتقد أن بعضها الآخر يساعد الفيروس على الهروب من جهاز المناعة.


وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء الماضي، إن القفزة الجينية "بنفس الحجم تقريبًا" التي شوهدت بين متغير أوميكرون الأولي ومتغير دلتا.

وحذر علماء الفيروسات من أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان BA.2.86 يعاني من أي أعراض محددة جديدة، حيث لا يزال العلماء يحللون الحالات المكتشفة مؤخرًا.
 
ومع ذلك، إذا كان يتصرف مثل متغيرات أوميكرون الأخرى، فقد يكون لديه بعض العلامات المنذرة التي يجب الانتباه إليها. (سكاي نيوز)
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