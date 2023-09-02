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صحة
له فوائد كبيرة: "حليب الثدي" سيصبح متوفرا للكبار قريباً.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
02-09-2023
|
03:05
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طوّر العلماء مكملاً للبالغين مصممًا ليعكس حليب الأم، وفق ما أورد موقع "دايلي ميل".
ويُقال إن المسحوق الأبيض، الذي يمكن إضافته إلى العصائر أو وضعه على الحبوب، له فوائد كبيرة في معالجة الالتهابات وتحسين صحة الأمعاء والمساعدة في تعافي العضلات.
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وتم استخدام المكونات الطبيعية مثل الفطر والطحالب لإنشاء 1500 خليط وظيفي من بروتين الحليب.
وجاءت هذه الفكرة إلى واحد من مؤسسي الشركة المصنعة للمنتج ، أثناء إرضاع طفلها الأول.
وقالت: "قلت لنفسي إن هذا هو الغذاء المثالي للثدييات... وسنوفر خلطتين من المسحوق تستهدفان الرياضيين المحترفين وكبار السن."
ومن الممكن أن يتم إطلاق المنتج في الأسواق في بدايات العام المقبل.(lbci)
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