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صحة

الضحك.. وسيلة فعالة لتخفيف أعراض أمراض القلب

Lebanon 24
03-09-2023 | 08:00
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اكتشف باحثو مستشفى بورتو أليغري في البرازيل أن العلاج بالضحك وسيلة فعالة لتخفيف أعراض أمراض القلب.
 
وتشير Daily Mail، إلى ان الأطباء حللوا خلال هذه الدراسة بيانات تخص 26 مريضا متوسط عمرهم 64 عاما، شخصت إصابتهم بمرض نقص التروية. قسم الأطباء المرضى إلى مجموعتين. عرضت على أفراد المجموعة الأولى لمدة ثلاثة أشهر أفلام و برامج كوميدية. اما أفراد المجموعة الثانية عرضت عليهم أفلام وثائقية جادة خلال الفترة نفسها.
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وأظهرت النتائج أن كمية الأكسجين التي يمكن أن تضخها قلوبهم ارتفعت لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 10 بالمئة. كما تحسنت لديهم مرونة الأوعية الدموية، وانخفاض مؤشرات الالتهابات، ما يشير إلى انخفاض عدد اللويحات في الوعية الدموية. وهذا يعني أن العلاج بالضحك يمكن أن يخفض الالتهابات وخطر النوبات القلبية والجلطة الدماغية.

ويعتقد الباحثون أن آلية التأثير المفيد للضحك تكمن في أنه يحرر الأندروفين الذي يقلل الالتهابات ويساعد القلب والأوعية الدموية على الاسترخاء. وبالإضافة إلى ذلك يخفض الضحك مستوى هرمونات الإجهاد، التي تشكل عبئا على القلب.

ويذكر أن علماء جامعة تشانغتشون للطب الصيني التقليدي اكتشفوا أن العلاج بالضحك يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق. (روسيا اليوم) 
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