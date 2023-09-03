Advertisement

صحة

هل يوفّر الأسبرين وقاية من السكري لكبار السن؟

Lebanon 24
03-09-2023 | 15:56
A-
A+
Doc-P-1103786-638293786567785025.jpg
Doc-P-1103786-638293786567785025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت دراسة جديدة إن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

وبينت الدراسة التي أجريت في جامعة موناش بأستراليا، أن استخدام جرعة منخفضة، 100 ملغم يومياً، من الأسبرين بين البالغين 65 عاماً وأكثر، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 15%.
Advertisement

ووفق "مديكال نيوز توداي"، من المقرر عرض الدراسة في أوائل أكتوبر (تشرين أول) المقبل، خلال الاجتماع السنوي للرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري، الذي سينعقد في هامبورغ بألمانيا.

وشملت الدراسة بيانات 16209 شخصاً من كبار السن الأصحاء، تناول منهم 8086 الأسبرين، وتناول الآخرون علاجاً وهمياً.

ومن خلال متابعة متوسط مدتها 4.7 سنة، تبين أن مجموعة الأسبرين شهدت انخفاضاً بنسبة 15% في الإصابة بالسكري من النوع2.

وقالت الباحثة صوفيا زونجاس: "علاج الأسبرين قلل من الإصابة بمرض السكري، وأبطأ الزيادة في نسبة الجلوكوز في بلازما الصيام مع مرور الوقت بين كبار السن الأصحاء في البداية".

وأضافت: "بالنظر إلى تزايد انتشار مرض السكري من النوع 2 بين كبار السن، فإن قدرة العوامل المضادة للالتهابات مثل الأسبرين على الوقاية من المرض السكري، وتحسين مستوى الجلوكوز تستحق الاهتمام، وتحتاج إلى مزيد من الدراسة".

وتوجد مخاطر من تتعلق بالآثار الجانبية لاستخدام الأسبرين بين كبار السن، مثل نزيف المعدة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-09-03
13:33 | 2023-09-03
11:00 | 2023-09-03
08:12 | 2023-09-03
08:00 | 2023-09-03
05:00 | 2023-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24