أطعمة تؤدي إلى اختناق الأطفال.. تعرف عليها

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فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي قد تتسبب باختناق الأطفال، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

العنب تمثل العديد من الأطعمة خطراً داهماً على صحة الأطفال، لأنها قد تتسبب لهم بالاختناق أثناء تناولها، لذا لابد على الآباء والأمهات الانتباه أثناء تناول أطفالهم الطعام، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إصابتهم بالاختناق.فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي قد تتسبب باختناق الأطفال، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:العنب

العنب صغير ومستدير وسهل البلع، ويمكن أن يسد مجرى الهواء بسهولة، إذا تم تناوله الأطفال بشكل خاطئ.

الذرة (الفشار)

تشكل الأشكال غير المنتظمة للفشار خطراً محتملاً للاختناق، ومن الأفضل تجنب إعطاء الفشار للأطفال الصغار.

الحلوى الصلبة

يمكن أن تتكسر الحلوى الصلبة إلى قطع صغيرة، ما قد يؤدي إلى اختناق الأطفال بسهولة، لذا يجب تجنب إعطاء الأطفال الصغار الحلوى الصلبة.

الجزر

يفضل العديد من الآباء إعطاء أطفالهم الجزر النيئ لأنه مغذي. لكن هذه الخضار المقرمشة يصعب على الأطفال الصغار مضغها بشكل صحيح، ويمكن أن تؤدي إلى اختناقهم.

قطع الطعام الصلب

قد يصعب على الأطفال مضغ أو ابتلاع قطع كبيرة من اللحم أو الجبن، وقد يؤدي هذا إلى إصابتهم بالاختناق.

العلكة

تعد العلكة من أخطر الأطعمة التي يمكن أن تتسبب بالاختناق، لأنها تغري الأطفال ببلعها بسبب طعمها المميز، وبالتالي قد تعلق في مجرى التنفس.

المكسرات والبذور