Advertisement

صحة

أطعمة تؤدي إلى اختناق الأطفال.. تعرف عليها

Lebanon 24
03-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1103787-638293787463111066.jpg
Doc-P-1103787-638293787463111066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمثل العديد من الأطعمة خطراً داهماً على صحة الأطفال، لأنها قد تتسبب لهم بالاختناق أثناء تناولها، لذا لابد على الآباء والأمهات الانتباه أثناء تناول أطفالهم الطعام، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إصابتهم بالاختناق.
Advertisement

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي قد تتسبب باختناق الأطفال، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 
العنب
العنب صغير ومستدير وسهل البلع، ويمكن أن يسد مجرى الهواء بسهولة، إذا تم تناوله الأطفال بشكل خاطئ.
الذرة (الفشار)
تشكل الأشكال غير المنتظمة للفشار خطراً محتملاً للاختناق، ومن الأفضل تجنب إعطاء الفشار للأطفال الصغار.
الحلوى الصلبة
يمكن أن تتكسر الحلوى الصلبة إلى قطع صغيرة، ما قد يؤدي إلى اختناق الأطفال بسهولة، لذا يجب تجنب إعطاء الأطفال الصغار الحلوى الصلبة.
الجزر
يفضل العديد من الآباء إعطاء أطفالهم الجزر النيئ لأنه مغذي. لكن هذه الخضار المقرمشة يصعب على الأطفال الصغار مضغها بشكل صحيح، ويمكن أن تؤدي إلى اختناقهم.
قطع الطعام الصلب
قد يصعب على الأطفال مضغ أو ابتلاع قطع كبيرة من اللحم أو الجبن، وقد يؤدي هذا إلى إصابتهم بالاختناق. 
العلكة
تعد العلكة من أخطر الأطعمة التي يمكن أن تتسبب بالاختناق، لأنها تغري الأطفال ببلعها بسبب طعمها المميز، وبالتالي قد تعلق في مجرى التنفس. 
المكسرات والبذور
قد يكون من الصعب على الأطفال مضغ المكسرات والبذور الكاملة وابتلاعها بشكل صحيح، وينصح باختيار أطعمة بديلة للأطفال، مثل زبدة الجوز أو المكسرات المفرومة جيداً.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:00 | 2023-09-04
00:14 | 2023-09-04
23:40 | 2023-09-03
16:00 | 2023-09-03
15:56 | 2023-09-03
13:33 | 2023-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24