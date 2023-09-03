البثور ومواقعها في الوجه.. هذا ما تكشفه عن صحتك

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في بعض الأحيان يمكن أن تظهر البثور الحمراء في وجهك عندما لا تتوقعها على الإطلاق، ويمكن لموقع البثرة يمكن أن يكشف عن السبب، بحسب ما يقول بعض الخبراء.إليك ما قد تعنيه البثور ومواقعها في الوجه، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:- البثور على الجبهة: البثور في هذه المنطقة يمكن أن تكون نتيجة لاستخدام المنتجات الزيتية على شعرك، مما يتسبب في انسداد المسام. ويمكن أن يكون أيضاً نتيجة لدخول الشعر إلى وجهك، خاصة إذا كان متعرقاً أو يحتوي على منتج للتجميل.وتشير خريطة الوجه إلى أن بقع الجبين مرتبطة بالجهاز الهضمي بما في ذلك الأمعاء الدقيقة والمثانة. وعند الإصابة بالإمساك قد تبدأ البثور بالظهور على جبهتك. ويمكن ايضاً أن يكون سبب الطفح الجلدي عدم استقرار الجهاز الهضمي الناجم عن سوء التغذية، التوتر، الإفراط في تناول الكحول، وقلة النوم.- البثور بين الحاجبين: يُعتقد أن الحواجب والصدغ والعينين مرتبطة بنظام الكبد والمرارة. ويمكن أن يكون سبب الطفح الجلدي هو الانغماس في الأطعمة الغنية مثل منتجات الألبان واللحوم والكحول. أو قد يكون ذلك بسبب الأطعمة التي قد تكون حساسًا أو حساسية تجاهها.ويمكن أن يؤدي الزيت الزائد إلى انسداد المسام، وهو الأمر الذي قد تتمكن من التعامل معه باستخدام مستحضرات التجميل الخاصة بالبشر- البثور على الأنف: يحتوي الأنف على عدة غدد منتجة للزيت في هذه المنطقة ويمكن أن تصبح هذه الغدد مفرطة النشاط وتملأ ما يشبه الرؤوس السوداء والبثور. وأفضل طريقة لتصغير الأنف وإبقاءه نظيفاً هو التقشير. ووفقاً لخرائط الوجه، ترتبط البقع الموجودة على الأنف بمشاكل في الأمعاء والقلب.- البثور على الخدين: يعتقد أن البثور في هذه المنطقة تحدث بسبب تراكم البكتيريا. وتحتوي العديد من الهواتف على قدر كبير من البكتيريا، لذا ينصح بالحفاظ على نظافة هاتفك وتنظيف فرش المكياج بانتظام. وتشير خريطة الوجه إلى أن النصف العلوي من الخدين مرتبط بالمعدة، لذا قد تكون البثور بسبب الانغماس في الأطعمة الغنية بالسكر.وفي الوقت نفسه، يرتبط النصف السفلي من الخدين بالطحال والرئتين والجهاز التنفسي. لذلك، قد تكون البثور هنا بسبب التلوث، وهو أمر يصعب تجنبه إذا كنت تعيش في المدينة. ومع ذلك، هناك منتجات الحماية من التلوث في السوق.- البثور على الذقن: يرتبط الذقن وخط الفك بالأعضاء التناسلية والهرمونات ونظام الغدد الصماء. وترتبط غالبية البثور الموجودة على الذقن وعلى طول خط الفك بالمشاكل الهرمونية والدورة الشهرية. وتشمل الأوقات الأخرى للتغير الهرموني الحمل أو انقطاع الطمث.وليس من الممكن دائماً منع ظهور البثور الناتجة عن الهرمونات، ولكن يمكنك الحفاظ على المنطقة نظيفة وخالية من البكتيريا وتقليل التوتر لمنع تفاقم البثور.