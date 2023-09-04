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صحة

الاستخدام المبكر للمضادات الحيوية.. هذا تأثيره على الأطفال

Lebanon 24
04-09-2023 | 01:00
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كشفت دراسة تحليلية شاملة لنحو 36 بحثًا أن الاستخدام المبكر للمضادات الحيوية يرتبط بإصابة الأطفال بمرض التهاب الأمعاء.

واشتملت الدراسة التي نشرتها جامعة منيسوتا الأميركية على بيانات لعدد 6.4 ملايين طفل، وحذّرت من أن التعرض للمضادات الحيوية قبل عمر 5 أعوام كان مرتبطًا بخطر الإصابة بمرض الأمعاء لدى الأطفال أكثر 3 مرات عن الأطفال الذين لا تتعرض أجسامهم للمضادات الحيوية.
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كما كشفت الدراسة عن أسباب أخرى لإصابة الأطفال بمرض التهاب الأمعاء تتعلق بالنظام الغذائي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ونبهت الدراسة من أن التهاب الأمعاء يمكن أن يكون له تأثير في نمو الأطفال، وتأخر سن البلوغ.
المصدر: الجزيرة
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