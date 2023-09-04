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صحة

علامات تظهر على القدمين تنذر بوجود مشاكل صحية خطيرة

Lebanon 24
04-09-2023 | 04:30
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قد لا تكون فكرة مراقبة القدمين رائجة عند الجميع، إلا أن بعض العلامات التي تظهر عليها قد تكون مؤشرا على وجود حالة صحية يجب التنبه لها وعدم إهمالها.

- السكري: إذا لاحظت وجود جرح لا يلتئم في قدمك، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري. وأحد مضاعفات الحالة هو الاعتلال العصبي، حيث تتضرر الأعصاب ويبدأ فقدان الشعور عادة في القدمين، ويمكن أيضا الشعور بالوخز.
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- أمراض القلب: إذا كان لديك شعور بالبرد والتنميل في القدمين، فقد يكون ذلك علامة على مرض القلب.

- مرض الشريان المحيطي يؤدي لتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين ما يؤدي لتقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق وانتفاخها. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لمرض الشريان المحيطي الخدر أو الضعف في الساقين، وأظافر القدمين الهشة، وتغير لون الجلد.

- فقر الدم: غالباً ما يعاني مرضى فقر الدم من برودة اليدين والقدمين حتى في الطقس الدافئ بسبب ضعف الدورة الدموية. وتتطلب عضلات الساق الكثير من الدم والأكسجين لتعمل، الحرمان من الأكسجين يجعلها تعمل لوقت إضافي ويسبب التعب والضعف والتشنجات الشديدة ومتلازمة تململ الساق.
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