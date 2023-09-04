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صحة

لتفادي جفاف الجسم في الحرّ.. تناول هذه الأطعمة

Lebanon 24
04-09-2023 | 11:00
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يُصاب العديد من الأشخاص بالجفاف خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، قد تتجاوز الـ50 درجة مئوية في بعض البلدان.

وبحسب ما قالته وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، فإن الفرد يستطيع تجنب الجفاف عن طريق شرب السوائل والماء بكثرة.
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ويمكن أيضًا تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل:

الموز
نسبة الماء: 75٪
التفاح
نسبة الماء: 84٪
البرتقال
نسبة الماء: 87٪
الفراولة
نسبة الماء: 91٪
البطيخ
نسبة الماء: 91٪
الدراق
نسبة الماء: 87٪

وفي وقت سابق، كشفت مدينة الملك عبدالله الطبية، عن أبرز علامات الجفاف المبكرة، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، موضحة أن أهمها يتمثل فيما يلي:

رائحة البول القوية
الشعور بالعطش والدوار
جفاف الفم
التبول أقل من العادة
التعب
لون البول الداكن

ماذا تتجنب؟
في هذا الشأن، شددت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) على ضرورة تجنب مشروبات الطاقة، بسبب ما تحتويه من سكريات، خاصة أنها ستُضيف مئات السعرات الحرارية إلى حميتك الغذائية.

وتحتوي مشروبات الطاقة أيضًا على نسبة عالية من الكافيين، مقارنة بالقهوة، والشاي، والمشروبات الغازية.

وتنصح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) بتجنب استهلاك الكحول أيضًا لأنه من بين أبرز أسباب جفاف الجسم. (cnn عربية)
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