لتفادي جفاف الجسم في الحرّ.. تناول هذه الأطعمة

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يُصاب العديد من الأشخاص بالجفاف خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، قد تتجاوز الـ50 درجة مئوية في بعض البلدان.وبحسب ما قالته وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، فإن الفرد يستطيع تجنب الجفاف عن طريق شرب السوائل والماء بكثرة.ويمكن أيضًا تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل:الموزنسبة الماء: 75٪التفاحنسبة الماء: 84٪البرتقالنسبة الماء: 87٪الفراولةنسبة الماء: 91٪البطيخنسبة الماء: 91٪الدراقنسبة الماء: 87٪وفي وقت سابق، كشفت مدينة الملك عبدالله الطبية، عن أبرز علامات الجفاف المبكرة، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، موضحة أن أهمها يتمثل فيما يلي:رائحة البول القويةالشعور بالعطش والدوارجفاف الفمالتبول أقل من العادةالتعبلون البول الداكنماذا تتجنب؟في هذا الشأن، شددت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) على ضرورة تجنب مشروبات الطاقة، بسبب ما تحتويه من سكريات، خاصة أنها ستُضيف مئات السعرات الحرارية إلى حميتك الغذائية.وتحتوي مشروبات الطاقة أيضًا على نسبة عالية من الكافيين، مقارنة بالقهوة، والشاي، والمشروبات الغازية.وتنصح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) بتجنب استهلاك الكحول أيضًا لأنه من بين أبرز أسباب جفاف الجسم. (cnn عربية)