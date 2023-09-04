Advertisement

صحة

تجربة أول علاج "جيني" للكوليسترول الضار.. هذه آثاره الجانبية

Lebanon 24
04-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1104180-638294694570743258.jpg
Doc-P-1104180-638294694570743258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بيّنت تجربة دواء "موفالابلين" الذي تم تطويره لمنع تكوّن الكوليسترول الضار في الكبد لدى من لديهم نسخة وراثية منه، أنه قادر على خفض مستويات الكوليسترول بنسبة تصل إلى 65%.


وطوّر الدواء باحثون في جامعة "موناش" الأسترالية ومستشفى القلب الفيكتوري، ويتم تناوله عن طريق الفم.
Advertisement
ووفق "مديكال نيوز توداي"، قام الدكتور ستيفن نيكولز وفريقه بتجنيد 114 مشاركاً سليماً من خلفيات عرقية مختلفة. وكان الغرض من هذه الدراسة تقييم سلامة ومدى تحمل "موفالابلين" Muvalaplin، وما يحدث للدواء داخل الجسم، بالإضافة إلى مؤشرات تأثير الدواء على الهدف.
وتلقى المشاركون إما جرعة واحدة من "موفالابلين"، وهي جرعة تصاعدية حيث يتم زيادة الكمية المأخوذة بمرور الوقت، أو دواء وهمي لمدة 14 يوماً.
وأفاد الباحثون أن "موفالابلين" لم يرتبط بأي مخاوف تتعلق بالتحمل أو آثار ضارة كبيرة سريرياً، وأنه نجح في خفض الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 65%.

 
أما عن الآثار الجانبية التي أُبلغ عنها في الدراسة، فشملت: الصداع، وآلام الظهر، والتعب، والإسهال، وآلام البطن، والغثيان.

وعلى الرغم من هذه النتائج المبشرة، قال الدكتور نيكولز إنه سيحتاج إلى الاستمرار في تجارب سريرية أكبر وأطول ولن يكون الدواء متاحاً قبل 5 سنوات.
المصدر: 24.ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:32 | 2023-09-04
23:20 | 2023-09-04
16:00 | 2023-09-04
14:12 | 2023-09-04
11:00 | 2023-09-04
08:00 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24