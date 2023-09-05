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صحة
خطأ شائع يجعلك تتقدم بالسن أسرع.. ابتعدوا عنه
Lebanon 24
05-09-2023
|
02:14
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ينام الكثير من الناس أقل من الوقت الموصى به بسبب ضغوط الحياة العصرية، ويقول الخبراء إن النوم السيئ هو الخطأ الأول الذي يجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع.
وأكد نيل بولفين، أخصائي الطب التجديدي أن "تفويت ليلة سعيدة بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى تقدمك في السن".
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وقال بولفين: "بناء على تجربتي، وجدت أن سوء نوعية النوم هو الخطأ الأول الذي سيجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع، في ظل حياتنا المتسارعة، غالبا ما يتم التضحية بالنوم سواء كان ذلك عن طريق الاختيار أو الضرورة، تظهر الأدلة المتزايدة أن النوم الجيد هو المفتاح لحياة صحية".
يساعد النوم من 7 إلى 8 ساعات في الليلة على تحسين صحة الخلايا والأنسجة والوظيفة الإدراكية والمناعة ومستويات الطاقة والتمثيل الغذائي.
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية البالغين بالحصول على ما لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.
يحتاج المراهقون والأطفال والرضع إلى المزيد من النوم لأنهم ما زالوا في طور النمو، حيث يحتاج الطفل حديث الولادة إلى ما بين 8 إلى 16 ساعة يوميا.
الكولاجين والإيلاستين هما بروتينان يساعدان في الحفاظ على بشرة مشدودة وممتلئة مع تقدمنا في العمر.
وتظهر الأبحاث أن عدم الحصول على النوم يمكن أن يقلل من جودة وقوة كلا البروتينين، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط والترهل.
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