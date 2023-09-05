Advertisement

صحة

الأسبرين يساعد في خفض خطر الإصابة بالسكري.. كيف؟

Lebanon 24
05-09-2023 | 11:21
A-
A+
Doc-P-1104416-638295353101305286.jpg
Doc-P-1104416-638295353101305286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجدت دراسة جديدة أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يساعد في الواقع على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى كبار السن.

ولاحظ الباحثون، أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والذين تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين يومياً، انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكري بنسبة 15%. 
Advertisement

وخلال الدراسة، استخدم الباحثون جرعة منخفضة من الأسبرين، والتي تبلغ حوالي 100 ملغ، بشكل يومي. وشارك في الدراسة ما مجموعه 16209 شخصاً، تناول 8086 منهم الأسبرين في حين تناول 8123 منهم الدواء الوهمي. 

أثناء المتابعة، تم العثور على 995 حالة سكري جديدة، وبالمقارنة مع مجموعة الدواء الوهمي، شهدت مجموعة الأسبرين انخفاضاً بنسبة 15% في ظهور مرض السكري ومعدل أبطأ في زيادة نسبة الجلوكوز في بلازما الدم.

وقال المستشار الطبي الهندي الدكتور بيمال تشاجر: "على الرغم من أن الأسبرين لا يعالج مرض السكري بشكل مباشر، إلا أنه قد يوصف لبعض مرضى السكري لتقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية". 

وأوضح أنه يمكن استخدام الأسبرين كإجراء وقائي في الحالات التي يكون فيها الشخص مصاباً بمرض السكري لأنه أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. لا تتأثر مستويات السكر في الدم بالأسبرين، ولكن مخاطر الآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك نزيف الجهاز الهضمي وزيادة خطر اضطرابات النزيف، يجب أن تؤخذ في الاعتبار. 
 
يجب على الأطباء تقييم استخدامه بعناية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الخطر المحددة لكل فرد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-09-05
13:00 | 2023-09-05
09:21 | 2023-09-05
07:51 | 2023-09-05
06:54 | 2023-09-05
02:14 | 2023-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24