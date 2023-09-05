أنفك يخبرك الكثير عن حالتك الصحية!

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يتعرض الأنف في بعض الأحيان لأعراض صحية قد تكون ناتجة عن أمراض، أغلبها تتعلق بجهاز التنفس.فيما يلي مجموعة من الحالات الصحية التي يمكن أن تشير إليها حالة الأنف، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:- توسع الشعريات النزفي الوراثي: إذا كنت تعاني غالباً من نزيف في الأنف، فمن الممكن أن تكون مصاباً بحالة وراثية تعرف باسم توسع الشعريات النزفي الوراثي، ويمكن أن تؤدي نوبات النزيف المتكررة إلى فقر الدم ومشاكل صحية خطيرة أخرى مثل السكتات الدماغية.وإذا نزف المريض من داخل الرئتين، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.. وعندما يحدث ذلك، يمكن أن يسبب نوبات صداع أو نوبات.- مرض السكري: يمكن أن يساهم مرض السكري في ضعف حاسة الشم، وعلى الرغم من أنها مضاعفات خفية، إلا أن الآثار يمكن أن تكون مؤلمة.. وتؤدي هذه الحالة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى المريض بشكل كبير، ووجدت دراسة فرنسية أن المصابين بداء السكري من النوع الأول لديهم حاسة شم أضعف من أولئك الذين لا يعانون من مرض السكري، ووجدوا أنه كلما زادت خطورة مضاعفات مرض السكري لدى شخص ما، زاد احتمال ضعف حاسة الشم.- اضطراب الدماغ: قد تشم رائحة شيء غير موجود، ويمكن أن تكون الرائحة لطيفة أو كريهة، أو ربما يمكنك شمها من فتحة أنف واحدة فقط، ويحدث هذا الاضطراب، المسمى باروسميا، عندما لا تكتشف مستقبلات الرائحة في الأنف الرائحة وتترجمها إلى دماغك بالطريقة التي ينبغي لها ذلك.- العدوى: إذا لاحظت أن مخاطك يتجه نحو اللون الأصفر، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك يحارب عدوى ما، واللون الأصفر هو نتيجة طرد خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى مع المخاط.- العدوى الفطرية : يمكن أن يكون المخاط الأسود علامة على وجود عدوى فطرية خطيرة في الرئتين، مثل داء الرشاشيات، ومعظم الناس يتنفسون الجراثيم كل يوم ولا يمرضون.لكن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الرئة يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل صحية، وتشمل الأعراض الأخرى الحمى وألماً في الصدر وسعالاً دموياً وضيقاً في التنفس.- الوردية: إذا بدا أن لون أنفك أحمر بشكل دائم، فمن الممكن أن تكون مصاباً بالوردية، وهي حالة جلدية طويلة الأمد تسبب احمراراً وحرقاناً في الوجه.