تأثيرها يختلف على الجنسين... هذا ما تفعله العادات الغذائية المتطرفة بالجسم

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أشارت دراسة يابانية جديدة إلى أن العادات الغذائية المتطرفة، والتي تشمل تناول الكربوهيدرات والدهون ترتبط بزيادة خطر الوفاة، لكن التأثير يختلف بين الجنسين.وقال فريق البحث في جامعة ناغويا: " تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات لدى الرجال وتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات لدى النساء يرتبطان بارتفاع خطر الوفاة بجميع الأسباب والوفيات المرتبطة بالسرطان".في حين، "أن تناول النساء المصابات بالسرطان كميات أكبر من الدهون قد يكون له خطر أقل للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب".ووفق "ساينس دايلي"، تشير نتائج الدراسة إلى أنه يجب على الأشخاص اتباع نظام غذائي متوازن بدلاً من تقييد تناولهم للكربوهيدرات أو الدهون بشكل كبير.وفي حين أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والدهون أصبحت شائعة كوسيلة لتعزيز فقدان الوزن وتحسين مستويات الجلوكوز في الدم، إلا أن آثارها طويلة المدى على متوسط العمر المتوقع أقل وضوحاً.واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 813 ألف شخص في اليابان لمدة 5 سنوات، عدد النساء بينهم 46440 امرأة.ووجدت النتائج أن الرجال الذين استهلكوا أقل من 40% من إجمالي طاقتهم من الكربوهيدرات واجهوا مخاطر أعلى بكثير للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب والوفيات المرتبطة بالسرطان.وبالنسبة للنساء، كان تناول كمية عالية من الكربوهيدرات بأكثر من 65% من مدخول الطاقة اليومي مرتبطاً بأعلى مخاطر للوفاة بجميع الأسباب.