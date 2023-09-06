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صحة

يكافح المتحوّر الجديد من كورونا... بريطانيا توافق على لقاح "فايزر-بيونتيك" المُحدّث

Lebanon 24
06-09-2023 | 01:00
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أعلنت الهيئة المنظمة للأدوية في بريطانيا موافقتها على لقاح محدّث من إنتاج شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك" يهدف فقط لمكافحة المتحوّر الجديد من كوفيد 19 (أوميكرون إكس بي بي.5.1).

وأضافت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنّ اللقاح، الذي سيُطرَح للبيع باسم (كوميرناتي)، مُصرّح باستخدامه للأفراد الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر فأكثر.
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وتأتي موافقة الوكالة البريطانية على اللقاح بعد اعتماده من الوكالة الأوروبية للأدوية الأسبوع الماضي.

وعلى غرار شركتَي "فايزر" و"بيونتيك"، أعلنت شركات أخرى عاملة في تصنيع اللقاحات، مثل "موديرنا" و"نوفافاكس"، طرح جرعات أحادية التكافؤ من لقاحاتها لمكافحة المتحوّر (إكس.بي.بي.5.1) فقط.
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