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صحة

متى يستلزم التجشؤ استشارة الطبيب؟

Lebanon 24
06-09-2023 | 02:10
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أشارت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إلى أن التجشؤ له أسباب عديدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.

وأوضحت الجمعية أن الأسباب البسيطة للتجشؤ تتمثل في تناول الطعام تحت ضغط، وكثرة الكلام أثناء الأكل، وتناول كميات كبيرة من الطعام، وشرب المشروبات الغازية، ومضغ العلكة.
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وأضافت الجمعية أن التجشؤ المتكرر المصحوب بحُرقة المعدة وآلام البطن يستلزم استشارة الطبيب، حيث إنه قد يشير حينئذ إلى مرض خطير مثل التهاب المعدة، وعدم تحمل الطعام وضعف العضلة العاصرة عند تقاطع المريء والمعدة، وتضيق المريء وارتجاع المريء، ونشوء الرتوج (الأكياس) في المريء وقرحة المعدة.

وللوقاية من التجشؤ، ينبغي تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيداً، مع تناول حصص صغيرة منه، بالإضافة إلى الإقلال من المشروبات الغازية والأغذية المنتجة للغاز والقهوة والشاي الأسود والسكر والدهون.
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