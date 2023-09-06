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صحة

قبل استخدام المروحة أثناء النوم.. هذا ما عليكم التنبّه له!

Lebanon 24
06-09-2023 | 23:00
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على الرغم من أنه من المغري ترك المروحة تعمل طوال الليل والاستمتاع بالراحة التي توفرها، إلا أن هناك مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية المثيرة للقلق التي يجب أخذها في الاعتبار.
 
وأوضح مصدر طبي أن الهواء المتحرك يسبب هبات من الغبار وحبوب اللقاح، وهو ما يعد خبراً سيئاً لأي شخص يعاني من الحساسية والربو وحمى القش، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
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اما إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، فقد تجد أيضاً أن المروحة تسبب جفاف العينين، ناهيك عن تأثير التجفيف الذي يمكن أن تحدثه المروحة على بشرتك أيضاً، مما يجعلها بحاجة إلى الترطيب بشكل دائم.

بدوره، نصح خبير الطاقة أوسويتش بين غاليزي "بوضع وعاء من مكعبات الثلج أمام مروحتك لتبريد غرفتك"، وقال: "تأكد من إبقاء المروحة خالية من الغبار، للتأكد من أنها تعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة".
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