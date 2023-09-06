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صحة

أكثر من مليون شخص تحت سن الخمسين يموتون سنوياً بسبب السرطان!

Lebanon 24
06-09-2023 | 23:22
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خلال ثلاثة عقود، ارتفع عدد الأشخاص تحت سن الخمسين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في جميع أنحاء العالم بنسبة 80 في المائة تقريباً، وفقاً لأكبر دراسة من نوعها في هذا الشأن.
وأشارت الدراسة التي حللت بيانات عن 29 نوعاً من السرطان، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن حالات الإصابة بالسرطان ارتفعت على مستوى العالم من 1.82 مليون في عام 1990 إلى 3.26 مليون في عام 2019، في حين ارتفعت وفيات السرطان بين البالغين في الأربعينيات والثلاثينيات من العمر بنسبة 27 في المائة.
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وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة BMJ Oncology: أن أكثر من مليون شخص تحت سن الخمسين يموتون سنوياً بسبب السرطان.

ويقول مؤلفو الدراسة إن الأنظمة الغذائية السيئة وتعاطي الكحول والتبغ والخمول البدني والسمنة من المرجح أن تكون من بين العوامل الرئيسية التي تسببت في تفاقم هذه المشكلة الصحية الخطيرة.


وكتب الفريق في دراسته "منذ عام 1990، زادت حالات الإصابة والوفيات بالسرطان المبكر بشكل كبير على مستوى العالم. إن تشجيع الأشخاص على اتباع نظام غذائي صحي، وتقييد استهلاك التبغ والكحول وممارسة الأنشطة الخارجية المناسبة، يمكن أن يقلل من عبء الإصابة بالسرطان في المراحل المبكرة".

وهذه الدراسة، التي قادتها جامعة إدنبره في اسكوتلندا وكلية الطب بجامعة تشجيانغ في هانغتشو بالصين، هي الأولى من نوعها التي تبحث هذه القضية على نطاق عالمي وتنظر في عوامل الخطر التي قد تؤدي للإصابة بالسرطان لدى البالغين الأصغر سنا.

وأشار فريق الدراسة إلى أن سرطان الثدي تسبب في أكبر عدد من الحالات والوفيات، يليه سرطانات القصبة الهوائية والرئة والمعدة والأمعاء والكلى والمبيض. (الشرق الأوسط)
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