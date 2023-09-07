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صحة
الدوخة المفاجئة من أعراضه... تعرّفوا إلى داء مينيير
Lebanon 24
07-09-2023
|
05:35
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يعد مرض مينيير حالة محيرة لا يعرفها الكثيرون، تؤثر على الأذن الداخلية وينجم عنه مجموعة من الأعراض المؤلمة مثل الدوار وفقدان السمع وطنين الأذن.
يؤثر هذا الاضطراب المزمن، الذي سمي على اسم الطبيب الفرنسي بروسبر مينيير، تأثيراً عميقاً على نوعية حياة الأفراد ويتضمن تراكماً غير طبيعي للسوائل في الأذن الداخلية، ما يخل بتوازنها الدقيق ويؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض.
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أما من حيث الأعراض، فالدوار هو العارض الرئيسي ويمكن لنوبات الدوار الشديدة أن تشل حركة المريض. هذه الحالة، غالباً ما تكون مصحوبة بنوبات تجعل المريض عرضة للسقوط غير المتوقع.
يمكن أن يتراوح فقدان السمع، وهو إحدى النتائج السائدة لمرض مينيير، من مؤقت أثناء النوبات إلى متقدم ودائم، ويؤثر الاضطراب عادة على الأصوات ذات التردد المنخفض في البداية، والسمة المميزة لمرض ميينير هي أن طنين الأذن يظهر على شكل رنين مستمر أو هسهسة أو أصوات زئير، ما يعطل الأنشطة اليومية بشكل كبير.
كما اشتكى العديد من المصابين بالمرض من الإحساس بالامتلاء أو الضغط في الأذن.
وبحسب مايو كلينيك، المضاعفات الأكثر شيوعاً المرتبطة بمرض مينيير هي نوبات الدوار غير المتوقعة وفقدان القدرة على السمع على المدى الطويل، إذ يمكن أن يحدث المرض في أي وقت، وهذا يمكن أن يسبب القلق والتوتر، ويمكن أن يسبب الدوار فقدان التوازن، ما يزيد من خطر السقوط والحوادث.
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