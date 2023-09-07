نتائج إيجابية لجرعة معززة من لقاح ضد مرض "لايم"

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أعلنت شركتا فايزر الأميركية وفالنيفا الفرنسية، اليوم الخميس، أن دراسة أُجريت خلال المرحلة الثانية من التجارب الخاصة بلقاحهما المحتمل لمرض لايم "في.إل.إيه 15"، أظهرت "استجابة مناعية قوية" لدى الأطفال والبالغين، بعد شهر من تناول جرعة معززة.وقالت الشركتان في بيان "أكدت نتائج الجرعة المعززة في المرحلة الثانية قدرة اللقاح المحتمل على منح مناعة ضد مرض لايم لدى الأطفال واليافعين".وأضاف البيان "أظهر في.إل.إيه 15 مقاومة جيدة في كل المجموعات العمرية، بعد الجرعة المعززة".وتقول فايزر إنها تعتزم التقدم بطلبات الحصول على تصاريح للقاح من وكالة الأدوية الأوروبية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول عام 2026، إذا جاءت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي بدأت العام الماضي، إيجابية. وتصف فالنيفا في.إل.إيه 15، بأنه "أكثر لقاح محتمل متقدم لمرض لايم يجري تطويره حاليا في التجارب السريرية".وكانت فايزر، عملاق صناعة الأدوية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قد قالت في وقت سابق إنها تهدف إلى تقديم طلب للحصول على التصاريح اللازمة بحلول عام 2025.وفي شباط، قالت فايزر وفالنيفا إنهما اضطرتا لإنهاء تجارب اللقاح على عدد كبير من المشاركين الأمريكيين، بسبب "انتهاكات الممارسات السريرية الجيدة في بعض مواقع التجارب السريرية، التي يديرها مُشَغل موقع تجارب سريرية من طرف ثالث".