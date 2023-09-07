30
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
34
o
بعلبك
27
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
نتائج إيجابية لجرعة معززة من لقاح ضد مرض "لايم"
Lebanon 24
07-09-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركتا فايزر الأميركية وفالنيفا الفرنسية، اليوم الخميس، أن دراسة أُجريت خلال المرحلة الثانية من التجارب الخاصة بلقاحهما المحتمل لمرض لايم "في.إل.إيه 15"، أظهرت "استجابة مناعية قوية" لدى الأطفال والبالغين، بعد شهر من تناول جرعة معززة.
Advertisement
وقالت الشركتان في بيان "أكدت نتائج الجرعة المعززة في المرحلة الثانية قدرة اللقاح المحتمل على منح مناعة ضد مرض لايم لدى الأطفال واليافعين".
وأضاف البيان "أظهر في.إل.إيه 15 مقاومة جيدة في كل المجموعات العمرية، بعد الجرعة المعززة".
وتقول فايزر إنها تعتزم التقدم بطلبات الحصول على تصاريح للقاح من وكالة الأدوية الأوروبية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول عام 2026، إذا جاءت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي بدأت العام الماضي، إيجابية. وتصف فالنيفا في.إل.إيه 15، بأنه "أكثر لقاح محتمل متقدم لمرض لايم يجري تطويره حاليا في التجارب السريرية".
وكانت فايزر، عملاق صناعة الأدوية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قد قالت في وقت سابق إنها تهدف إلى تقديم طلب للحصول على التصاريح اللازمة بحلول عام 2025.
وفي شباط، قالت فايزر وفالنيفا إنهما اضطرتا لإنهاء تجارب اللقاح على عدد كبير من المشاركين الأمريكيين، بسبب "انتهاكات الممارسات السريرية الجيدة في بعض مواقع التجارب السريرية، التي يديرها مُشَغل موقع تجارب سريرية من طرف ثالث".
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة عن الـ100 ألف ليرة لدى "صرّافي الدولار".. إكتشفوا ما تقرّر!
Lebanon 24
مُفاجأة عن الـ100 ألف ليرة لدى "صرّافي الدولار".. إكتشفوا ما تقرّر!
15:53 | 2023-09-06
06/09/2023 03:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. مذيعة ال"أم تي في" السابقة تنشر صورة رومانسية مع زوجها!
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. مذيعة ال"أم تي في" السابقة تنشر صورة رومانسية مع زوجها!
13:10 | 2023-09-06
06/09/2023 01:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
07/09/2023 02:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن تعرّض الفنان جورج وسوف لحادث سير على طريق البداوي.. ما صحتها؟
Lebanon 24
أنباء عن تعرّض الفنان جورج وسوف لحادث سير على طريق البداوي.. ما صحتها؟
03:21 | 2023-09-07
07/09/2023 03:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم غدٍ.. ماذا سيحصلُ في محيط مصرف لبنان؟
Lebanon 24
يوم غدٍ.. ماذا سيحصلُ في محيط مصرف لبنان؟
12:17 | 2023-09-06
06/09/2023 12:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:35 | 2023-09-07
الدوخة المفاجئة من أعراضه... تعرّفوا إلى داء مينيير
04:16 | 2023-09-07
دون حيوانات منوية أو بويضة.. نجاح تطوير نموذج "جنين بشري"
03:09 | 2023-09-07
هل تعاني من "إعياء الإنترنت"؟.. إليك أسبابه وطرق الوقاية منه
00:49 | 2023-09-07
مشروب شائع يخفض ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.. تعرفوا عليه
23:52 | 2023-09-06
"سر المذاق الآسر" لكوب القهوة.. اليكم آخر ما توصل اليه العلم
23:22 | 2023-09-06
أكثر من مليون شخص تحت سن الخمسين يموتون سنوياً بسبب السرطان!
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
07/09/2023 17:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
07/09/2023 17:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
07/09/2023 17:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24