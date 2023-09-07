أودت بحياة العشرات.. تحذير من البكتيريا "آكلة اللحم"

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يمكن العثور على البكتيريا المعروفة أيضا باسم "آكلة اللحم" في المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدا والمياه المالحة والمياه قليلة الملوحة.



والطريقة الأكثر شيوعا للإصابة بالعدوى هي عندما يتلامس جرح مفتوح مع البكتيريا الموجودة في الماء.





ووجدت الدراسات أنه مع استمرار ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات بسبب تغير المناخ، فإن البكتريا القاتلة باتت تتمدد باتجاه المناطق الشمالية، حيث يؤكد خبراء أنه كلما كان الماء أكثر دفئا، كلما زادت قدرتها على التكاثر بشكل أسرع. أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إلى ان الظروف المناخية القاسية الأخيرة، مثل إعصار إداليا الذي ضرب مناطق في فلوريدا، يمكن أن تجعل بكتيريا "فيبريو فالتيفيكس" أكثر انتشارا في المناطق الداخلية، مما يزيد من خطر تعرض الناس لها.يمكن العثور على البكتيريا المعروفة أيضا باسم "آكلة اللحم" في المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدا والمياه المالحة والمياه قليلة الملوحة.والطريقة الأكثر شيوعا للإصابة بالعدوى هي عندما يتلامس جرح مفتوح مع البكتيريا الموجودة في الماء.ووجدت الدراسات أنه مع استمرار ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات بسبب تغير المناخ، فإن البكتريا القاتلة باتت تتمدد باتجاه المناطق الشمالية، حيث يؤكد خبراء أنه كلما كان الماء أكثر دفئا، كلما زادت قدرتها على التكاثر بشكل أسرع.



وزادت حالات الإصابة بالبكتريا ثمانية أضعاف بين عامي 1988 و2018 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لبحث نُشر في اذار الماضي في مجلة "نيتشر".



وتتركز معظم حالات الإصابة تقريبا في خليج المكسيك في جنوب الولايات المتحدة.



ويرى بعض المختصين أن من غير الدقيق الإشارة الى أن البكتريا "تآكل اللحم" لأنها تقتل الأنسجة فقط ولا تأكلها.



هذا ولا تستطيع البكتيريا اختراق الجلد السليم، ولكنها قادرة على الدخول عبر الجروح الموجودة في الجلد وعندها يمكن أن تسبب "التهاب اللفافة الناخر، حيث يموت اللحم المحيط بموقع الإصابة ويدمر الجلد والدهون والأنسجة التي تغطي العضلات في غضون فترة زمنية قصيرة.



وقد يحتاج العديد من المصابين إلى دخول العناية المركزة أو إلى بتر أطرافهم. وتقول مراكز السيطرة على الأمراض إن حوالي 1 من كل 5 أشخاص يصابون بالعدوى يموتون، أحيانا في غضون يوم أو يومين من الإصابة بالمرض.



وتعيش البكتيريا بشكل طبيعي في بعض المياه الساحلية على مدار العام، ولكنها تميل إلى الظهور بتركيز أعلى بين شهري مايو وأكتوبر، حيث تحدث حوالي 80 في المئة من حالات الإصابة بين تلك الفترة الزمنية بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه.

ويصاب حوالي 80 ألف شخص بالعدوى في الولايات المتحدة كل عام ويموت حوالى 100، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.