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صحة

اذا كنت تعاني من "السيلياك"... إليك 4 خطوات تساعدك على التأقلم مع المرض

Lebanon 24
07-09-2023 | 23:42
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هل تشعر بالانزعاج بسبب عدم قدرتك على تناول كل ما يحلو لك من الأطعمة التي تشتهيها؟ هذا ما يحصل مع العديد من الأشخاص، وتحديدًا المصابين بحساسية الغلوتين، أو كما تُعرف باسم السيلياك.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أن السيلياك عبارة عن مرض مناعي، يُصيب الأمعاء الدقيقة في الجهاز الهضمي، ويستدعي عدم تناول الغلوتين، وهو بروتين موجود في القمح والشعير.
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وتظهر أعراض مختلفة بين البالغين والأطفال، بحسب ما ذكره مجلس الصحة الخليجي عبر "إنستغرام".

البالغين
إسهال مزمن
انتفاخ في البطن
خسارة في الوزن
الشعور بالإرهاق والتعب
استسقاء في الجسم، أي تجمع السوائل، بسبب قلة البروتين
 
الأطفال
 
إسهال مزمن وتقيؤ
انتفاخ في البطن
تأخر في نمو الطفل
استسقاء في الجسم، أي تجمع السوائل، بسبب قلة البروتين
خسارة في الوزن وضمور في العضلات
 
وغالبًا لا يتم تشخيص السيلياك بسبب تشابه أعراضه مع العديد من الأمراض الأخرى.


وإذا كنت تعتقد أن مرض السيلياك وداء الأمعاء الالتهابي يتشابهان، فأنت مخطئ.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن كليهما يتشابهان في الأعراض. ولكن، تبقى آلية المرض مختلفة.

ويُعد سبب مرض السيلياك معروف ومحدد. وبالنسبة إلى غالبية الأشخاص، تختفي أعراض المرض بعد بدء نظام غذائي خالٍ من الغلوتين.

وقد يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل ملاحظة التأثيرات الكاملة للنظام الغذائي الجديد.
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