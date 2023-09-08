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صحة

ما علاقة الحديد بتطور خرف الشيخوخة؟

Lebanon 24
08-09-2023 | 01:51
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اكتشف علماء جامعة أوريغون للصحة والعلوم الأميركية، أن الحديد يمكن أن يكون سببا لتطور خرف الشيخوخة.



وتشير مجلة Annals of Neurology، إلى أن الباحثين استخدموا طريقة التألق المناعي الحديثة في دراسة أنسجة الدماغ، التي تستخدم في الدراسات البيولوجية للكشف عن مستضدات معينة في العينات البيولوجية.
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ويستخدم الباحثون في هذه الطريقة الأصباغ الفلورية والأجسام المضادة للكشف عن مستضدات محددة في العينات البيولوجية، وفي هذه الحالة في أدمغة الأشخاص المصابين بالخرف.

وأظهرت نتائج التحليل أن مرض التصلب الحديدي (نوع من موت الخلايا الناجم عن تراكم الحديد) يدمر الخلايا المناعية في الدماغ- الخلايا الدبقية الصغيرة، التي تشارك في تنظيف الأنسجة من "النفايات" الخلوية. وفي هذه الحالة كانت "النفايات" عبارة عن جزيئات مادة الميالين (Myelin) الغنية بالحديد والتي تشكل طبقة واقية حول الأعصاب.

ويعتقد الباحثون، أن هذا التاثير بالذات يكمن في آلية انخفاض الوظائف الإدراكية الذي يلاحظ لدى مرضى الزهايمر والخرف الوعائي.

ويخطط الباحثون لمواصلة الدراسة في هذا المجال بهدف إيجاد وابتكار استراتيجية علاج جديدة لمنع تطور مرض التصلب الحديدي.
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