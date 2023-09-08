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صحة

أطعمة فعّالة تحسّن صحة الأمعاء

Lebanon 24
08-09-2023 | 16:00
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حدد الدكتور سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي المتدرب في جامعة هارفارد، 3 أطعمة فعالة لتحسين صحة الأمعاء.
فيما يلي أهم هذه الأطعمة، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إنديا:
- الزبادي (اللبن الرائب): وجدت دراسة نشرت في المجلة الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي أن استهلاك الزبادي الذي يحتوي على البروبيوتيك يحسن صحة الأمعاء، ويساعد على تقليل الانتفاخ في أحشاء الجسم.
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- الكركم: أثبتت الدراسات أن العنصر النشط في الكركم له تأثيرات مضادة للأكسدة تُحسن صحة الأمعاء من خلال تعزيز تنوع الميكروبيوم البشري.
- بذور الكاروم أو النانخة (الكمون الهندي): وفقاً لدراسة علمية نشرت في مجلة فايتو ثيرابي ريسيرش، فإن بذور الكاروم تساعد على تحسين صحة الأمعاء عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، وتساعد بذور الكاروم أيضاً في علاج الحموضة، بعد غلي البذور في الماء وتناول الخليط الدافئ.
 
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