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صحة

من بينها ارتفاع مستوى ضغط الدم.. هذا تأثير زيادة الملح في الجسم

Lebanon 24
10-09-2023 | 02:25
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يجب ألا تزيد كمية ملح الطعام التي يستهلكها الإنسان في اليوم عن 5 غرامات، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ولكن في الواقع غالبا ما يستهلك البعض ضعف هذه الكمية وأكثر.

واستهلاك كمية من الملح أكثر من المعتمدة يلحق الضرر بالصحة ويسبب ضيق التنفس وحتى تغيرات معرفية.
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ووفقا للخبراء: "يؤدي استهلاك الشخص كمية أكبر من الملح، إلى زيادة التركيز الأسموزي في الدم، ما يسبب احتفاظ الجسم بالمياه. ويبدأ الشخص بشرب الماء بكثرة، ولكنه لا يرتوي. وتبقى السوائل الزائدة في الجسم، ما يؤدي إلى انتفاخ الأوعية الدموية الشريانية والوريدية والشعور بالصداع الوعائي".

وبالإضافة إلى ذلك يزداد النبض ويرتفع مستوى ضغط الدم أيضا.

ووفقا للبيب الروسي سيرغي أغابكين "لإثبات أن الملح عامل يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم ومختلف أمراض القلب والأوعية الدموية، يجب الامتناع نهائيا عن استهلاك الملح مدة ثلاثة أيام، يجب خلالها تسجيل تغير مستوى ضغط الدم ومحيط الخصر والوركين، وأي تغيرات أخرى".

والمثير في الأمر أن هناك نسبة صغيرة من الأشخاص الذين لا يتأثرون بهذا التغيير الغذائي. وهناك من يؤدي امتناعه عن استهلاك الملح، على العكس من ذلك، إلى ارتفاع ضغط الدم. بحسب الخبراء.

ووفقا للأطباء، إذا لاحظ الشخص أن مستوى ضغط الدم ينخفض والتورم يختفي، فمن المنطقي أن يحد من استهلاك الملح.(روسيا اليوم)

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