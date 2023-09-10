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صحة
عقار جديد يُعالج هشاشة العظام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
10-09-2023
|
04:21
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نشرت الأستاذة في كلية طب الأسنان المساعدة بجامعة كولومبيا الأميركية، التي تقود مختبر "بيولوجيا الغضروف والطب التجديدي" في الكلية، ميلدريد إمبري، دراسة جديدة في دورية "سيل ستيم سيل" عن دواء يحمل اسم "ستيم جيه إي إل" (StemJEL)، حاصل على براءة اختراع لالتهاب المفاصل العظمي جرى تطويره في مختبرها، ويستهدف المرض في مراحله المبكرة إلى المتوسطة.
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يساعد الدواء الجديد على حماية الغضاريف وتجنّب جراحة استبدال المفاصل. تقول إمبري: "التهاب المفاصل العظمي مشكلة كبيرة. فبينما نعيش لفترة أطول، تتقدّم مفاصلنا في السنّ وتتآكل الغضاريف".
ووفق الدراسة، تُعدّ هشاشة العظام السبب الرئيسي للإعاقة لدى كبار السنّ، إذ تؤثّر في 500 مليون شخص حول العالم. وهو ما تعلّق عليه إمبري: "رغم وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون هشاشة العظام، فإنّ الأدوية المُعالجة ليست متاحة".
في الدراسة الجديدة، اكتشفت هي وفريقها البحثي، عاملَ نمو في بيئة الأنسجة وخلايا الغضاريف مهماً لتشكيل المفاصل وحمايتها. لذا صاغوا هذا العامل، المُسمى "سكليروستين"، في علاج على شكل "هيدروجيل" قابل للحقن، وأظهروا قدرته على تحسين هشاشة العظام واستعادة وظيفة المفاصل في الجرذان والأرانب والخنازير.
وستقدّم إمبري وفريقها، بعد تأسيس شركة للتكنولوجيا الحيوية، بحوثهما إلى "إدارة الغذاء والدواء الأميركية"، في تشرين الأول المقبل، لإجراء تجارب سريرية وتقديم الدواء الجديد للمرضى.(الشرق الأوسط)
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