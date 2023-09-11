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صحة

إضافات غذائية خطيرة تهدد القلب.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
11-09-2023 | 01:58
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أفادت دراسة فرنسية جديدة بأن تناول كميات كبيرة من العديد من المستحلبات المستخدمة في الأطعمة المصنعة لتحسين الملمس وإطالة العمر الافتراضي، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وتُستخدم هذه الإضافات الغذائية على نطاق واسع، وغالباً ما تُضاف إلى المعجنات، والكعك، والآيس كريم، والحلوى، والشوكولا، والخبز، والوجبات الجاهزة لتحسين مظهرها، وطعمها، وملمسها، ومدة صلاحيتها.
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وبحسب "نيوز مديكال"، تشمل هذه الإضافات: السليلوز، والأحماض الدهنية الأحادية والثنائية، والنشويات المعدّلة، والليسيثين، والكاراجينان المشتق من الأعشاب البحرية الحمراء، ويستخدم لتكثيف الأطعمة، والفوسفات، والصمغ، والبكتين.

واستندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 95 ألف شخص في فرنسا وليس لديهم تاريخ مع أمراض القلب، وامتدت فترة المتابعة من 2009 حتى 2021.

ووجد فريق البحث من جامعتي السوربون وباريس أن تناول كميات أكبر من إجمالي السليلوز من عدة أنواع يرتبط بشكل إيجابي مع ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وخاصة أمراض القلب التاجية.

وارتبط تناول كميات كبيرة من أحاديات الجليسريد وثنائي الجليسريدات من الأحماض الدهنية بارتفاع المخاطر على القلب.

ومن بين هذه المستحلبات، ارتبط إستر اللاكتيك للجليسريدات الأحادية وثنائية الجليسريدات للأحماض الدهنية بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض الدماغية الوعائية.

وارتبط إستر حامض الستريك للجليسريدات الأحادية وثنائية الجليسريدات للأحماض الدهنية بمخاطر أمراض الشرايين التاجية. وكذلك تناول كميات كبيرة من فوسفات ثلاثي الصوديوم، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ولم يكن هناك أي دليل على وجود علاقة بين المستحلبات الأخرى المدروسة، وأي من نتائج القلب والأوعية الدموية.
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