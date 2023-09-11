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صحة

الأزمات النفسية تتحول الى سعال حاد... وهذه أعراضه

Lebanon 24
11-09-2023 | 03:30
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أشارت الجمعية الألمانية لأمراض الرئة وطب الجهاز التنفسي، إلى أن السعال النفسي هو سعال لا يرجع إلى أسباب عضوية مثل الربو أو السعال الديكي أو التهاب الشعب الهوائية، وإنما إلى أسباب نفسية مثل القلق والخوف والاضطراب الداخلي والاكتئاب.
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وأوضحت الجمعية أن السعال النفسي يمتاز بأنه سعال جاف، غالباً ما يحدث في شكل نوبات وقد يستمر لساعات، ويحدث بشكل متكرر على مدار عدة أسابيع.

ولا يحدث السعال النفسي أثناء النوم، كما أنه لا يتفاقم مع بذل مجهود بدني، بالإضافة إلى أنه يصبح أعلى صوتاً وأكثر تكراراً عندما يكون المصاب منفعلاً عاطفياً.. وفي كثير من الحالات يمكن ملاحظة وجود صلة بالضغوط النفسية السابقة أو الصراع أو القلق أو الاكتئاب.

وأشارت الجمعية إلى أن السعال النفسي أكثر شيوعاً لدى الأطفال، وذلك بسبب تعرضهم لأحداث ومواقف حياتية تشكل عبئاً نفسياً عليهم، مثل تغيير المدرسة أو المنزل أو الإرهاق في المدرسة، أو الضغط العالي من البيئة الاجتماعية أو انفصال الوالدين أو وفاة أحد الوالدين أو الإخوة.

وإذا تم استبعاد الأسباب الجسدية بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، فينبغي حينئذ الخضوع للعلاج النفسي.
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