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صحة

دراسة تكشف "رابطاً غير متوقع" بين حرارة الطقس ومضاعفات الولادة

Lebanon 24
11-09-2023 | 08:03
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خلصت دراسة جديدة إلى أن "الحوامل اللواتي يتعرضن للحرارة الشديدة، يواجهن خطر الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة أثناء المخاض والولادة".

وأضافت الدراسة الجديدة التي نشرت بمجلة الجمعية الطبية الأميركية، الخميس، دليلا آخر على تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الحمل، وفقا لما ذكرت شبكة "بي بي إس" (PBS) الأميركية.
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وتأتي هذه الدراسة وسط درجات حرارة قياسية سجلت خلال هذا العام، في كثير من دول العالم.

واستخدم الباحثون البيانات التي قدمتها شبكة الرعاية الصحية " كايزر بيرماننت" بولاية كاليفورنيا الأميركية، لتحديد أكثر من 400 ألف حالة حمل في المنطقة بين عامي 2007 و2018.

ونظر الباحثون في بيانات الأرصاد الجوية خلال نفس الفترة الزمنية، واستخدموا درجة الحرارة القصوى اليومية لقياس درجة الحرارة، التي قسموها على أنها معتدلة أو عالية أو شديدة.

ووجدت الدراسة "ارتباطات مهمة" بين التعرض على المدى القصير والطويل (عادة ما يتم تعريفه بـ 30 يوما أو أكثر) للحرارة أثناء الحمل، وحالات المراضة الإنجابية للأمهات.

والمراضة الشديدة هو مصطلح تستخدمه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، "لتحديد 21 نتيجة غير متوقعة أثناء المخاض أو الولادة، والتي تعتبر قريبة من وفيات الأمهات". ويمكن أن يشمل ذلك السكتة القلبية، والارتعاج، وفشل القلب، والإنتان. 

كما وجد الباحثون أن التعرض العالي للحرارة الشديدة خلال فترة الحمل، أو في الثلث الثالث من الحمل، ارتبط بـ"زيادة بنسبة 27 بالمئة" في هذه المخاطر. 

كما ارتبط التعرض لموجة حر خلال الأسبوع الأخير من الحمل، بزيادة خطر حدوث "مضاعفات الولادة التي تهدد الحياة". (الحرة)
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