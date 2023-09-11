5 عادات تسهم في حياة طويلة وصحية.. ما هي؟

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نظام غذائي نباتي كامل حدد الباحث دان بوتنر خمسة أماكن حول العالم يعيش فيها الناس حياة أطول وأكثر صحة، والتي أصبحت تُعرف باسم المناطق الزرقاء، قائلا إن حوالي 20 بالمئة فقط من المدة التي يعيشها الإنسان مرتبطة بالجينات، أما النسبة المتبقية فترتبط باختيارات الشخص الصحية. وحدد بوتنر في خمس نصائح أساسية من أجل حياة أطول وأكثر صحية بعيدة عن الأمراض والمضاعفات الصحية، بحسب ما نقل موقع "توداي".

تتكون الأنظمة الغذائية التقليدية في كل المناطق الزرقاء الخمس من 90 إلى 98 بالمئة من الأطعمة الكاملة والنباتية، مع تناول اللحوم، ولكن فقط حوالي خمس مرات في الشهر، في المتوسط. وتركز وجبات هذه المناطق على الحبوب الكاملة والذرة والأرز والخضر والدرنات مثل البطاطا والفاصوليا والمكسرات كوجبات خفيفة، إضافة لكوب من الفاصوليا يوميا.

وقال بوتنر: "إنهم يعرفون كيف يجعلون مذاقهم لذيذًا، وقد يأكلون السمك ثلاث مرات في الأسبوع، ولا يتناولون سوى القليل من منتجات الألبان أو لا يتناولونها على الإطلاق". وذكر أنه يتم شرب ستة أكواب من الماء يوميا في هذه المناطق، بالإضافة إلى الشاي العشبي والأخضر والأسود والقهوة و"القليل من النبيذ".



ثماني ساعات من النوم

أكد بوتنر أن "النوم مهم للغاية، إذا كنت لا تنام بما فيه الكفاية، يمكنك القيام بثلاثة أشياء بسيطة للحصول على مزيد من النوم: قم بخفض درجة حرارة منظم الحرارة إلى حوالي 20 درجة مئوية، وقم بتغطية النوافذ بستائر أو ظلال داكنة لحجب الضوء، وأخرج الأجهزة الإلكترونية من غرفة نومك".

الهدف من الحياة

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم إحساس بالهدف يعيشون لفترة أطول من الأشخاص الذين ليس لديهم توجه في الحياة. وقال بوتنر: "إذا لم تكن متأكدًا من هدفك، دوّن قيمك وشغفك وما تحب القيام به، وابحث عن الاتجاهات ثم تأكد من وجود منفذ لها".



التحرك الطبيعي

أكد بوتنر أن الأمر لا يتعلق بالمشاركة في سباقات الماراثون أو ممارسة رياضة شاقة، إنما مجرد الحركة كل 20 دقيقة، إنما الحركة المدعومة بهدف، مثلا ممارسة المشي أو البستنة، والحصول على القدر المناسب من النشاط البدني دون التفكير في الأمر.



الأصدقاء



ينصح بوتنر بالتقرب من الأشخاص المناسبين أصحاب العادات الصحية، قائلا إن "تكوين هؤلاء الأصدقاء سيؤدي إلى جعلك بصحة جيدة أكثر من أي علاج بيولوجي أو علاج مضاد للشيخوخة". ويضيف أن العادات الصحية معدية، وهذا ينطبق على العادات السيئة مثل تعاطي المخدرات والكحول، قائلا "للأصدقاء تأثير ملموس على سلوكياتك الصحية، لذا اختر الأصدقاء الذين تتمثل فكرتهم الممتعة في لعب الكرة أو ركوب الدراجات أو البستنة أو زيارة المتحف".

ويوصي بوتنر أيضا بإضافة شخص نباتي إلى دائرتك الاجتماعية المباشرة، موضحا "سيوضحون لك أين يمكنك العثور على الأطعمة اللذيذة ذات الأصل النباتي وسيقدمون لك وصفات أو أطعمة أفضل بكثير من شريحة اللحم الدهنية". (عربي 21)