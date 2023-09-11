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صحة
لماذا ينبغي الحذر من طقطقة الرقبة؟
Lebanon 24
11-09-2023
|
23:00
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كشف إيفر أرياس، المعروف عبر الإنترنت بفضح الأساطير الطبية وتقديم النصائح الصحية، لمتابعيه لماذا لا ينبغي أبدا طقطقة الرقبة.
وأوضح الطبيب المختص لمتابعيه على تطبيق "تيك توك" أن مريضة تبلغ من العمر 20 عاما زارت المستشفى بعد أن طقطقت رقبتها مرتين وسمعت صوتا مزعجا وعانت من "ألم شديد".
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وقال: "دخلت غرفة الطوارئ بعد فحصها. وجدنا أنها مصابة بكسر العنق (كسر عنق الرحم). وتم تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ولهذا السبب كانت شديدة الحركة. انتهى بها الأمر إلى ثني رقبتها كثيرا وبدأت تعاني من ضغط الكسر".
لذا حذر من مخاطر طقطقة الرقبة، وأشار إلى إمكانية إلحاق الضرر بالأوعية الدموية في منطقة العنق. (روسيا اليوم)
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