ما دور الزنك في الوقاية من التهابات الأمعاء؟







وتشير مجلة Nature Communications، إلى أن الباحثين أثناء هذه الدراسة صمموا نماذج صغيرة لأمعاء الإنسان والفئران من الخلايا الجذعية، واختبروا تأثير الزنك في مستقبل الأريل الهيدروكربوني (Aryl hydrocarbon receptor (AHR) الذي يساعد الجسم على التفاعل مع المواد المغذية والمواد السامة وكذلك على الأدوية التي تصل إلى الأمعاء.

Advertisement



وأظهرت نتائج الاختبارات اللاحقة على نموذج أمعاء الفئران، أن الفئران التي تغذت على مواد غذائية غنية بالزنك ومادة كيميائية من خضروات الفصيلة الصليبية (المحفزة لـAHR) تعافت تقريبا بالكامل من التهاب الأمعاء، في حين أن الفئران التي تناولت أغذية تفتقر إلى الزنك لم تحصل على أي فائدة من تنشيط AHR. أثبت باحثون صينيون وبريطانيون دور الزنك في الوقاية من التهابات الأمعاء.وتشير مجلة Nature Communications، إلى أن الباحثين أثناء هذه الدراسة صمموا نماذج صغيرة لأمعاء الإنسان والفئران من الخلايا الجذعية، واختبروا تأثير الزنك في مستقبل الأريل الهيدروكربوني (Aryl hydrocarbon receptor (AHR) الذي يساعد الجسم على التفاعل مع المواد المغذية والمواد السامة وكذلك على الأدوية التي تصل إلى الأمعاء.وأظهرت نتائج الاختبارات اللاحقة على نموذج أمعاء الفئران، أن الفئران التي تغذت على مواد غذائية غنية بالزنك ومادة كيميائية من خضروات الفصيلة الصليبية (المحفزة لـAHR) تعافت تقريبا بالكامل من التهاب الأمعاء، في حين أن الفئران التي تناولت أغذية تفتقر إلى الزنك لم تحصل على أي فائدة من تنشيط AHR.



ويشير هذا الاكتشاف إلى إمكانية علاج داء الأمعاء الالتهابي (Inflammatory bowel disease (IBD) باستخدام مكملات الزنك والمركبات النباتية النشطة بيولوجيا المحفزة لـ AHR، والتي تتوفر بكثرة بشكل خاص في الخضروات الصليبية.



ويخطط الباحثون إلى مواصلة هذه الدراسة في هذا المجال لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها على البشر.



ووفقا لتقديرات الخبراء يعاني ثلث سكان العالم من نقص الزنك. والمثير في الأمر أن هذا النقص يلاحظ في البلدان التي تهيمن المنتجات النباتية في نظامها الغذائي، لأنها تحتوي على نسبة طفيفة من الزنك.