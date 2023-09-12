بعد وفاة مغني أميركي به.. ماذا تعرف عن سرطان خلايا ميركل؟

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يبدأ السرطان عندما تبدأ الخلايا في النمو خارج نطاق السيطرة. يمكن أن تصبح الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبًا سرطانية، ومن ثم يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. حالة نادرة أدت إلى وفاة جيمي بافيت، المغني وكاتب الأغاني الذي اشتهر بفضل أغنية "مارجاريتافيل"، عن عمر يناهز الـ76 عامًا، وذلك بعد إصابته بسرطان خلايا ميركل، وقال النعي إن بافيت كان يحارب السرطان منذ أربع سنوات، وبعد المعركة الصحيّة التي كان يواجهها المغني الراحل، قبل وفاته، إليك ما هو معروف عن سرطان “خلايا ميركل” الذي أودى بحياته.يبدأ السرطان عندما تبدأ الخلايا في النمو خارج نطاق السيطرة. يمكن أن تصبح الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبًا سرطانية، ومن ثم يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.



أما عن سرطان خلايا ميركل (MCC) فهو شكل نادر وربما عدواني من سرطان الجلد الذي يتشكل في الطبقة الخارجية من الجلد. تظهر على شكل عقيدات بلون اللحم أو حمراء داكنة على سطح الجلد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "saint johns cancer".





قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أو ضعف الجهاز المناعي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان خلايا ميركل.





تشيع مراكز الخلايا السرطانية في الوجه أو الرقبة أو الرأس حيث يكون التعرض للأشعة فوق البنفسجية هو الأكبر، وغالبًا ما تظهر عند كبار السن. ويشار إلى مراكز الخلايا السرطانية أيضًا باسم سرطان الغدد الصم العصبية في الجلد.





على الرغم من أن سرطان الخلايا الحرشفية يمكن أن ينمو وينتشر بسرعة، إلا أنه يمثل أقل من 1 بالمائة من إجمالي تشخيصات سرطان الجلد ويمكن علاجه بشكل عام إذا تم اكتشافه في المراحل المبكرة.



ما الذي يسبب سرطان خلايا ميركل؟



أسباب سرطان خلايا ميركل غير مؤكدة. مثل سرطانات الجلد الأخرى، مثل سرطان الجلد وسرطان الخلايا الحرشفية، يعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية عامل خطر رئيسي.



ما هي أعراضه؟



غالبًا ما تظهر سرطانات خلايا ميركل على شكل نمو غير مؤلم يظهر في مناطق الجسم المعرضة للشمس. على الرغم من أن النمو غالبًا ما يكون ذو لون لحمي، إلا أنه يمكن أن يكون بألوان مختلفة ويختلف في الحجم.



عوامل الخطر لسرطان خلايا ميركل.