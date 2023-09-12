Advertisement

صحة

للحد من حمض المعدة الزائد وعسر الهضم... عليكم بالكركم!

Lebanon 24
12-09-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1106795-638301441467374915.jpg
Doc-P-1106795-638301441467374915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت دراسة، هي الأولى من نوعها، إن المركب الطبيعي الموجود في الكركم فعّال مثل دواء "أوميبرازول"، الذي يستخدم للحد من حمض المعدة الزائد وعلاج أعراض عسر الهضم.

ويحتوي الكركم على مركّب يسمّى الكركمين، له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، وقد استُخدم لفترة طويلة كعلاج لعسر الهضم في جنوب شرق آسيا.
Advertisement

وفحص فريق البحث من جامعة تشولالونغكورن في بانكوك 206 مريضاً، أعمارهم بين 18 و70 عاماً، يعانون من اضطراب متكرر في المعدة (عسر الهضم الوظيفي) لسبب غير معروف.

وتم اختيار المرضى من مستشفيات في تايلاند بين عامي 2019 و2021، وقُسّموا إلى 3 مجموعات علاجية، واستمر علاجهم 28 يوماً.

وتلقت مجموعة الكركم كبسولتين سعة 250 ملغ من الكركمين 4 مرات يومياً وكبسولة وهمية صغيرة؛ ومجموعة "أوميبرازول" كبسولة واحدة صغيرة 20 ملغ يومياً وكبسولتين وهميتين كبيرتين 4 مرات يومياً؛ وتلقت المجموعة الثالثة الكركم بالإضافة إلى "أوميبرازول".

وأظهرت النتائج، تساوي التأثير بين الكركم ودواء " أوميبرازول"، وفق "بريتش مديكال جورنال".

وتبين حدوث انخفاض كبير في شدة الأعراض بحلول اليوم 28 للألم في المجموعة التي دمجت الكركم والدواء، وكذلك الألم، مقارنة بالمجموعتين التي اعتمدت كل منهما إما على الكركم أو "أوميبرازول" وحده.

ولاحظ الباحثون أن التحسينات أقوى بعد 56 يوماً بالنسبة للألم والأعراض الأخرى.

ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة، على الرغم من أن اختبارات وظائف الكبد أشارت إلى مستوى معين من التدهور بين مستخدمي الكركمين الذين يعانون من زيادة الوزن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-09-12
11:30 | 2023-09-12
10:25 | 2023-09-12
09:03 | 2023-09-12
04:46 | 2023-09-12
03:17 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24