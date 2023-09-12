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صحة

لهذا السبب... تجنبوا وضع فراشي الأسنان في الحمام

Lebanon 24
12-09-2023 | 16:00
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حذرت خبيرة في الصحة من عواقب تخزين فراشي الأسنان في الحمام، لأن ذلك يمكن أن يعرض صحتك الفموية للخطر.

ووفقاً للدكتورة بايال بهالا، طبيبة الأسنان الرئيسي والمديرة السريرية لشركة Quest Dental، فإن تخزين فرشاة أسنانك في الحمام يمكن أن يعرضها لمختلف المخاوف المتعلقة بالنظافة، ولكن مستوى المخاطر يمكن أن يختلف اعتماداً على بيئة الحمام وعاداتك اليومية.
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وأوضحت الدكتورة بايال بهالا أن البكتيريا المتطايرة يمكن أن تشكل مشكلة، لأنه "عندما تقوم بغسل المرحاض، خاصة مع فتح الغطاء، يمكن أن تتطاير قطرات الماء الصغيرة التي تحتوي على البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى وتستقر على الأسطح القريبة، بما في ذلك فرشاة أسنانك".

وفي حال كانت فرشاة أسنانك قريبة من المرحاض، من المرجح أن تتلامس مع الجزيئات المحمولة بالهواء وقطرات رذاذ الماء، والتي من المحتمل أن "تؤدي إلى التلوث".. وتميل الحمامات أيضاً إلى أن تكون بيئات رطبة، ما قد يعزز نمو البكتيريا والعفن على فرشاة أسنانك.

 وفي الحمامات المشتركة، هناك أيضاً احتمال أكبر للتلوث المتبادل، حيث قد يستخدم العديد من الأشخاص المساحات المشتركة ويلمسون أسطحاً مختلفة".

وعندما يتعلق الأمر بجزيئات البراز، قالت الدكتورة بايال بهالا إنه من الممكن أن تبقى على فرشاة أسنانك.. وأضافت "من الممكن أن تتواجد جزيئات البراز في بيئة الحمام، بما في ذلك على الأسطح مثل فرشاة الأسنان الخاصة بك.. ويمكن أن يحدث هذا عندما يتم تنظيف المراحيض من دون إغلاق الغطاء، كما يمكن أن يؤدي التنظيف إلى إطلاق قطرات ماء صغيرة في الهواء، قد تحتوي على بكتيريا برازية وكائنات دقيقة أخرى".

وللحد من خطر ملامسة جزيئات البراز لفرشاة أسنانك، توصي الدكتورة بهالا باتباع نصائح النظافة مثل شطف فرشاة أسنانك قبل الاستخدام، وتخزينها في وضع مستقيم، واستخدام غطاء فرشاة الأسنان، وإغلاق غطاء المرحاض عند التنظيف، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
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