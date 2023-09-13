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صحة

طبيب يكشف... هل من جرعات "آمنة" للكحول؟

Lebanon 24
13-09-2023 | 01:08
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يؤدي تناول الكحول بصورة منتظمة إلى الإدمان وسوء حالة الأوعية الدموية والقلب ويزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.


ويقول الدكتور ألكسندر بوليكاربوف أخصائي علم النفس والمخدرات في مقابلة مع Gazeta.Ru: "حتى جرعة صغيرة جدا من الكحول عند تناولها بصورة دورية منتظمة يمكن أن تسبب الإدمان. لأن الكحول يحسن المزاج عن طريق تحفيز إنتاج الإندورفين، لذلك يعتاد الجسم عليه تدريجيا، ومن أجل الحصول على نفس التأثير لا بد من جرعة جديدة ولكن أكبر".
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ويشير الطبيب، إلى أن أي كمية من الكحول عند تناولها بانتظام لا تؤدي إلى الإدمان فقط، بل تؤثر سلبا في الجسم أيضا.

ويقول: "لقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات أن الكحول يزيد من العبء على الأوعية الدموية والقلب. لذلك يرتبط استهلاك الكحول أيضا بأنواع عديدة من السرطان: الكبد والثدي والأمعاء والرئتين والكلى".

ويضيف محذرا: "مباشرة بعد تناول الكحول يسوء التناسق وردود الفعل والانتباه وعموما يسوء عمل الدماغ. كما قد يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي ويفاقم الأمراض المزمنة".

ويشير الأخصائي، إلى أن فائدة الكحول للصحة هي أكثر الخرافات انتشارا.

ويقول: "فعلا تشير نتائج بعض الدراسات إلى فائدة النبيذ لخصائصه المضادة للأكسدة التي ترجع إلى احتوائه على مادة الريسفيراترول الموجودة في العنب. ولكن هذه الفائدة يزيلها الكحول الأثيلي. لذلك إذا أراد الشخص الحصول على هذه الفائدة فعليه تناول النبيذ غير الكحولي، وهذا ما تؤكده الدراسات فعلا". (RT)
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