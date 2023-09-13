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صحة

تخاف من ابتلاع بذور البطيخ؟... اكتشف منافعها الصحيّة المُذهلة

Lebanon 24
13-09-2023 | 03:12
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كثيرا ما سمعنا أن ابتلاع بذور البطيخ أمر خطير للغاية لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أنها آمنة لا وبل تعتبر مصدرا هاما جدا للعديد من العناصر الغذائية.
وتشير الدراسات إلى أن البطيخ يقدم العديد من الفوائد الصحية، حيث أنه يهدئ آلام العضلات، ويحسن البشرة، بل ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
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قالت اختصاصية التغذية لورين ماناكر: "إن بذور البطيخ هي مصدر طبيعي للمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والبروتين والأحماض الدهنية الأساسية والحديد والزنك".


وأضافت: "هذه العناصر الغذائية المختلفة، تساعد على أداء وظائف المخ والجهاز العصبي بشكل سليم، بينما يساعد الفوسفور في تكوين العظام بشكل صحي ويحسن عملية الهضم".
من جانبها، قالت خبيرة التغذية ماير جاكس: يحتوي البطيخ على عناصر غذائية رئيسية مضادة للأكسدة تدعم الوقاية من الأمراض والصحة العامة".
ويلعب المغنيسيوم الموجود في البذور دورا رئيسيا في إنتاج الطاقة وتحسين وظيفة الأعصاب والحفاظ على ضغط الدم المستقر.
توفر البذور أيضا أحماضا دهنية تخفض مستويات الكوليسترول وتقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
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