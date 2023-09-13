هل تعانون من فرط التعرق؟ إليكم هذا الحل السحري!

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لفتت مجلة "Elle" إلى أن مضادات التعرق المحتوية على أملاح الألومنيوم تعد حلاً سحرياً لمشكلة فرط التعرق المزعجة؛ حيث تعمل أملاح الألومنيوم على تضييق الغدد العرقية، وتُقلل بذلك من إفراز العرق.وعن كيفية الاستخدام، أوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي تنظيف المنطقة المصابة بفرط التعرق، وتجفيفها جيداً، ثم وضع طبقة رقيقة من مضاد التعرق وتركه طوال الليل، كي يؤتي مفعوله، ثم الاستحمام صباحاً، مع مراعاة إجراء هذه العملية بشكل متكرر إلى أن يتوقف إفراز العرق المفرط.وأكدت "Elle" أن منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) صنّفتا مركبات الألومنيوم الموجودة في مزيلات العرق على أنها آمنة للاستخدام البشري.