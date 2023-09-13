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صحة

سرطان الغدة الدرقية... هذه هي أبرز الأسباب والأعراض

Lebanon 24
13-09-2023 | 07:00
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أكد المركز الألماني لأبحاث السرطان أن سرطان الغدة الدرقية يتطور من أنسجة الغدة الدرقية، حيث تنمو فيه الخلايا بشكل غير طبيعي، ويكون لديها القدرة على الانتشار في أجزاء أخرى من الجسم.

وأوضح المركز أن أسباب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية تكمن في التعرض للإشعاع في سن مبكرة، وتورم الغدة الدرقية، ونقص اليود وتاريخ الأسرة المرضي.
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وتتمثل أعراض سرطان الغدة الدرقية في تضخم الغدد الليمفاوية، وتورم الرقبة، وصعوبات التنفس والبلع، وبحة في الصوت.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج باليود المشع، والجراحة مثل استئصال الغدة الدرقية.
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