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صحة

هذه الأطعمة والمشروبات تساعدكم على النوم بشكل أسرع

Lebanon 24
13-09-2023 | 13:11
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أشار العلماء إلى أن هناك 5 عناصر من الطعام والشراب يمكنها أن تساعد في الحصول على 7-9 ساعات كاملة من النوم من دون إزعاج.



وقالت "كورا هابيناكوفا" من "SleepSeeker": "نوصي بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، للمساعدة في تعزيز نظام المناعة لديك، والحفاظ على صحة دماغك.  وهناك الكثير من النصائح والحيل المختلفة تساعدك على النوم بشكل أفضل. وأحد العوامل التي غالبا ما يتم تجاهلها هو كيف يمكن لنظامك الغذائي أن يؤثر على جودة نومك".
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وتابعت: "يمكن للأطعمة التي تتناولها ومواعيد وجباتك أن يعزز من جودة نومك، ومدى راحتك في الليل. يُنصح بتناول وجبة خفيفة قبل النوم، خاصة لمن يعانون من الأرق، حيث أن وجود كمية صغيرة من الطعام في نظامك يمكن أن يساعدك على النوم ويمنع أي اضطرابات مرتبطة بالجوع".

 
وأضافت: "يجب أن تقتصر بعض العناصر، مثل القهوة ومشروبات الكافيين الأخرى، على ساعات مبكرة من اليوم، لمنع أي اضطرابات في نومك. وبالمثل، هناك بعض الأطعمة التي نشجعك على دمجها في وجباتك اليومية والوجبات الخفيفة في الساعات المتأخرة".

 
أمّا الأطعمة التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي للحصول على نوم جيد، فهي:

- الديك الرومي: تقول كورا إنه "على الرغم من أنه لا يُنصح بتناول كمية كبيرة من البروتين قبل النوم مباشرة، إلا أن الأطعمة المعتدلة مثل الديك الرومي يمكن أن تساعد على تحسين جودة النوم، وتقليل الاضطرابات. حيث يحتوي الديك الرومي على "التربتوفان"، وهو حمض أميني يزيد من مستويات الميلاتونين في الجسم ويساعد على النوم".

- السمك الدهني: وفقاً لكورا"، يعد إدخال الأسماك مثل السلمون أو التونة في وجبات العشاء، طريقة سهلة لزيادة تناول "فيتامين د"، فزيادة كمية الأطعمة الغنية بفيتامين د في نظامك الغذائي يمكن أن تساعد في تحسين النوم".

- شاي الاعشاب: تشير "كورا" إلى أن استبدال قهوتك اليومية بشاي عشبي مثل البابونج "يمكن أن يساعد أيضا على تحسين جودة نومك. فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تخفف من الأرق".

- العسل: إضافة كمية صغيرة من العسل إلى وجبة خفيفة بعد الظهر أو وجبة المساء، يمكن أن يكون لها فوائد على النوم. حيث يحتوي العسل على سكر الجلوكوز الذي يخفض مستويات الأوركسين في الدماغ.

- المكسرات: تناول المكسرات مثل الجوز والفستق الغنية بالميلاتونين، إلى جانب احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن يساعد في تحسين جودة النوم.
المصدر: روسيا اليوم
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